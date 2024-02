Eduardo Pragmácio Filho é nomeado membro do Conselho Consultivo da ESA Nacional

O advogado e ex-presidente da Escola Superior de Advocacia (ESA-CE), Eduardo Pragmácio Filho, foi nomeado pelo presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, José Alberto Simonetti, para ser membro do Conselho Consultivo da ESA Nacional.

Pragmácio Filho é professor universitário, doutor em Direito do Trabalho pela PUC-SP e referência da área no País, com diversos livros publicados. "Fiquei muito feliz e honrado com a nomeação para o Conselho da ESA Nacional. Agradeço a confiança dos meus presidentes, Beto Simonetti e Erinaldo Dantas, a quem rendo minhas homenagens e respeito, em virtude da exímia liderança de ambos", comemorou.

Veja também

Eduardo Pragmácio Filho Advogado e membro do Conselho Consultivo da ESA Nacional Agora, partimos para o âmbito nacional, continuando servindo à advocacia em prol de uma educação jurídica de qualidade, desta feita levando a exitosa experiência que tivemos à frente da ESA Ceará"

A nomeação foi celebrada pelo presidente da OAB-CE, Erinaldo Dantas. "Essa escolha reforça seu bom desempenho na Ordem e na ESA-CE. Sua competência e comprometimento são indiscutíveis, e estou certo de que ele representará nossa classe de forma brilhante no âmbito nacional".

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil