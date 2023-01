Decisões históricas do Direito Previdenciário são tema de curso gratuito da ESA Itapipoca

O último ano foi marcado por julgamentos judiciais históricos com importantes conquistas para aposentados e pensionistas do INSS. E esse será um dos pontos do “Encontro de previdenciaristas: Retrospectiva PREV”, que ocorrerá na terça-feira, dia 24, às 17h, com transmissão online pela plataforma da Escola Superior de Advocacia do Ceará (ESA-CE). As inscrições são gratuitas no site da instituição.

Promovida pela ESA Subsecção Itapipoca, em parceria com a Escola Aberta de Direito (EADir), a formação reunirá oito palestrantes que atuam ativamente na área previdenciarista para uma roda de conversa sobre o que de mais importante aconteceu no Direito Previdenciário em 2022.

"Identificamos a necessidade de promover capacitação de qualidade para os colegas da advocacia, principalmente sobre uma área que tem mudanças de forma rotineira. E nesse encontro os temas de grande repercussão de 2022 serão apresentados sob o olhar de especialistas, que vivenciam diariamente o direito previdenciário", explicou Raquel Souto, presidente da ESA Itapipoca.

O encontro contará com a participação de Priscilla Simonato, autora do livro "Pensão por morte e os dependentes do RGPS" (Editora Juruá); Yago Calado, autor dos cursos "Dominando os Benefícios por Incapacidade" e "Mestre em BPC".

Além deles, estarão Ralf Nóbrega, advogado, professor e palestrante; João Paulo Pedrosa, presidente da Comissão de Direito Previdenciário e Trabalhista da OAB Araripina; Everson Salem, membro consultor da Comissão Especial de Direito Previdenciário da OAB Nacional; Simone de Lima Sousa, vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB-CE; Thiago Albuquerque, professor, autor e coordenador de pós-graduações da ESA-CE; e Raquel Souto.

A formação terá certificado de 2h/a emitido pela Escola Superior de Advocacia do Ceará (ESA-CE), braço educacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE).

