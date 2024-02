Criança pode processar os pais? Entenda como filho de Ana Hickmann se tornou autor em ação contra mãe

Após acusar o ex-marido de agressão, a apresentadora Ana Hickmann iniciou uma batalha judicial que envolve bens e questões familiares. O episódio mais recente desse caso envolve o filho do casal, de 9 anos. A coluna optou por preservar o nome e a imagem da criança.

Em entrevista a um canal no YouTube no último domingo (4), o advogado de Alexandre Correa, Enio Murad, disse que vai processar a apresentadora e a TV Record por causa das acusações feitas por Ana Hickmann a Correa durante uma entrevista na emissora.

Segundo ele, será pedido um direito de resposta e uma indenização de R$ 15 milhões. O que chamou mais atenção, entretanto, foi a afirmação de que o filho da apresentadora é um dos autores da ação, junto com o pai.

Incapaz pode ser representado por um dos pais

O Código Civil brasileiro classifica os menores de 16 anos como “absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil”. Por isso, eles devem ser representados judicial e extrajudicialmente pelos pais.

A coluna conversou com a advogada e presidente da Comissão de Direito de Família da OAB-CE, Angélica Mota Cabral, detalha como essa representação funciona.

"O artigo 1.634 do Código Civil estabelece que compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste, entre outras atribuições, em representar judicial e extrajudicialmente os filhos até os 16 (dezesseis) anos nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento", disse.

O Código de Processo Civil (CPC) também trata dessa questão no artigo 8°, como lembra a advogada. A norma "dispõe que os incapazes serão representados ou assistidos por seus pais, tutores ou curadores".

Regra não vale para o Juizado Especial

"A exceção é que os menores, por serem incapazes, não podem ser parte em processo perante os Juizados Especiais Cíveis, por expressa vedação legal. O Juizado Especial Cível não conta com a presença de um membro do Ministério Público, cuja função é fiscalizar a lei e, no caso, resguardar o melhor interesse do menor", destaca.

Angélica Mota Cabral Advogada e presidente da CDF/OAB-CE Assim, em geral, estando no exercício do poder familiar, qualquer um dos dois pais pode, sozinho, ser representante ou assistente do filho absoluta ou relativamente incapaz"

Assédio processual e alienação parental

Casos em que crianças figuram como autoras costumam ocorrer em ações de alimentos, lembra a advogada e também professora. Ela, contudo, ressalta o cuidado que é preciso ter "ao se utilizar da criança ou do adolescente e dos poderes de representação sem que haja um interesse concreto a ser defendido e de forma a atingir o outro genitor".

Segundo ela, isso pode configurar assédio processual e alienação parental. “Especialmente em casos que envolvem violência doméstica, utilizar da pessoa dos filhos para atingir um dos genitores, ainda mais sem um interesse concreto a ser resguardado, pode ser considerado, inclusive, violência processual”, detalha.

"Além disso, deve-se sempre ponderar as consequências de envolver os filhos em processos e disputas envolvendo o divórcio dos pais, pois isso pode trazer consequências ainda mais prejudiciais às crianças e adolescentes", alerta.