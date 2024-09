Anatel fecha cerco contra TV Boxes irregulares e pagará prêmio a quem desenvolver bloqueador

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) criou um concurso para premiar quem desenvolver soluções inovadoras para o bloqueio de TV Boxes irregulares. Será uma maratona de desenvolvedores realizada nos dias 28 e 29 de setembro, em parceria com a Comunidade Hackathon Brasil.

Os três primeiros lugares receberão prêmios de R$ 7 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil para os primeiros colocados. As inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de setembro na página de registro dos participantes. No site do evento também é possível consultar mais informações.

É importante destacar que nem todo TV Box é ilegal. Esses equipamentos de telecomunicações precisam ter a homologação da Anatel para serem comercializados e utilizados no Brasil. Essa autorização, segundo a agência, busca garantir padrões mínimos de qualidade e segurança.

Assim, os aparelhos irregulares são aqueles comercializados sem permissão e que podem representar riscos aos usuários.

Quais os crimes relacionados ao TV Box?

O uso de TV Box para acessar canais de TV paga sem autorização é considerado ilegal e infringe pelo menos duas leis brasileiras:

Lei dos Direitos Autorais: Protege os direitos autorais de obras intelectuais, incluindo transmissões de TV.

Lei Geral de Telecomunicações: Regula os serviços de telecomunicações no Brasil. A utilização de dispositivos que interceptam sinais de TV paga sem autorização é considerada uma infração.

As penalidades para quem praticar essas infrações pode ir de multa a prisão.

Quando o TV Box é legal

As TV Boxes legais são dispositivos IP que utilizam protocolo de Internet e possuem um sistema operacional capaz de permitir o acesso a aplicativos de programação multimídia (também conhecidos como streaming) fornecidos por geradoras de conteúdo, tanto de programações pagas quanto gratuitas, e em conformidade com a Lei de Direitos Autorais, além de permitir o acesso a navegadores e redes sociais.

Como reconhecer um TV Box irregular

Ao adquirir um TV box é importante que o consumidor verifique se o equipamento possui a marca da Anatel e o número do Certificado de Homologação correspondente ao modelo do produto.

Outra maneira de identificar se um TV box é irregular é verificar se o anúncio do produto informa que ele permite acesso livre e irrestrito (sem autenticação) a uma grande quantidade de canais, jogos ao vivo e outros programas. Esse é um grande indicativo de que o aparelho é um TV box irregular (não homologado), mesmo que ele contenha algum selo ou código de homologação, pois, nesses casos, pode ser falsificado.

A Anatel possui em seu portal uma lista de TV boxes homologadas e que, portanto, atendem os requisitos de qualidade, segurança e garantia exigidos pela legislação brasileira e pela regulamentação expedida pela Agência.

Hackathon TV Box

Segundo a Anatel, o primeiro Hackathon TV Box "representa importante projeto para a indústria, setor regulado e academia, destacando o papel da Anatel no estado da arte da inovação tecnológica".

No portal da Comunidade Hackathon Brasil há informações sobre como se preparar para um hackathon e um Guia no Desenvolvimento de Software para Iniciantes.

