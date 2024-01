Vapt Vupt já emite nova Carteira de Identidade

Todas as unidades Vapt Vupt - um serviço integrado de atendimento ao cidadão - já começaram a emitir a Carteira Nacional de Identidade (CNI), documento que unifica o registro geral dos estados da federação por meio do CPF. O objetivo é simplificar processos e evitar fraudes.

A solicitação do documento precisa ser agendada, mas, como a atual carteira vale até 2032, não é necessário fazer a substituição imediata.

A emissão da 1ª via da CIN é gratuita.

“Para obter a nova identidade é necessária a apresentação da certidão de nascimento ou de casamento em formato físico ou digital. Outro ponto importante a ser destacado é que o número CIN passa a ser o número do CPF, logo, quem tem qualquer restrição com seu Cadastro de Pessoa Física deve, primeiro lugar, procurar a Receita Federal para regularizar a situação”, explica Glayciane Lima, superintendente do Vapt Vupt.

O documento traz várias novidades, dentre elas um QR Code que permite verificar sua autenticidade e ver se foi furtado ou extraviado.

Além disso, a nova carteira conta com um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo utilizado em passaportes, o que o torna também um documento de viagem.