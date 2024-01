Pague Menos e Extrafarma abrem mais cinco lojas

A rede de farmácias Pague Menos e Extrafarma, presente nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, abriu mais cinco novas lojas no Ceará.

Na semana passada, foi inaugurada uma unidade em Fortaleza, no bairro Damas. Nos próximos dias, serão abertas mais 4 unidades localizadas nas cidades de Campos Sales, Maranguape, Caucaia e Juazeiro do Norte.

Algumas das unidades contam com atendimento dos consultórios Clinic Farma, que oferecem testes de Covid-19, aplicações de injetáveis e serviços básicos. Além disso, as novas unidades também reforçarão os programas já disponíveis como o da Farmácia Popular e o Programa de Benefícios em Medicamentos (PBM).

As lojas ainda disponibilizarão ao consumidor facilidades como Clique&Retire – em que é possível retirar os itens em uma loja física apenas uma hora depois da confirmação do pagamento da compra feita pelo site da rede; Prateleira Infinita, que entrega em até 4 horas na casa do cliente, sem cobrança de frete, qualquer produto não encontrado em loja física; lockers; televendas e atendimento farmacêutico telefônico pelo SAC Farma.

"As expansões reforçam o posicionamento da Pague Menos de ser uma rede de farmácia presente em todos os estados brasileiros, garantindo saúde para mais brasileiros por meio do próprio hub, onde os consumidores contam com exames, vacinas e até remédios. O avanço do nosso legado pelo país só é possível por conta da confiança dos nossos clientes em nossos serviços oferecidos de forma omnicanal seja nas redes sociais, sites, lojas ou app”, como diz Flávia Drummond, diretora de marketing, Growth e CX da Pague Menos & Extrafarma.

As próximas inaugurações de lojas serão marcadas por celebrações festivas e promoções exclusivas, acrescenta ela