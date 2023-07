UFC entrega título de Doutor Honoris Causa a Beto Studart, o visionário

Foi uma cerimônia revestida de pompa e circunstância, em tudo obediente à liturgia acadêmica, a realizada ontem à noite, na Reitoria da Universidade Federal do Ceará, para a entrega do título de Doutor Honoris Causa ao empresário Beto Studart, um administrador de empresas graduado pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), durante cuja gestão como presidente da Federação das Indústrias (Fiec) a academia e o setor produtivo cearenses, com o apoio do governo estadual, desenvolveram programas e projetos que resultaram na concepção do Hub do Hidrogênio Verde do Pecém.

Foi, como segue sendo, “um tempo de grandes investimentos dessa tríade na ciência, nas artes e na cultura”, como diria mais tarde, em sua fala, o homenageado.

O pequeno, mas confortável auditório da UFC, ficou lotado de professores-doutores e, também, de empresários da indústria, do comércio e da agropecuária que ficaram respeitosamente de pé, como mandava o protocolo, para acompanhar a entrada do reitor Cândido Albuquerque, do vice-reitor Glauco Lobo e do professor Augusto Albuquerque.

Os três, com vestes talares – o reitor, de branco, usava um capelo de semelhante cor, símbolo do poder temporal – assumiram seus lugares na austera mesa do discreto palco.

Ato contínuo, Beto Studart entrou, também, com a obrigatória veste talar.

Para vê-lo passar, o auditório, igualmente, pôs-se de pé. Ao chegar à mesa, sob aplausos, ele se sentou à direita de Cândido Albuquerque, que ordenou à mestre de cerimônia, vestida de preto, a leitura do currículo do novo Doutor Honoris Causa da UFC, que foi ouvido sob profundo silêncio.

O primeiro orador da cerimônia foi o professor-doutor Augusto Teixeira Albuquerque, que saudou Beto Studart como um “empreendedor visionário e líder” que promoveu a parceria da Fiec com a Universidade Federal e o Governo do Estado, por meio da qual “prestou inestimáveis serviços ao desenvolvimento das ciências”.

Ele lembrou que, impressionado com a tecnologia empregada na construção do edifício BS Design, pediu e obteve autorização de seu empreendedor, Beto Studart, para levar seus alunos a um dia de aula prática no canteiro de obras do empreendimento.

“Foi um momento inesquecível para mim e para os meus alunos”, comentou.

No final do seu pronunciamento, Augusto Teixeira Albuquerque citou o naturalista Charles Darwin, criador da Teoria da Evolução, que, no seu livro “A Origem das Espécies”, escreveu: “Mudar é difícil, mas não mudar é fatal”.

Beto Studart falou em seguida. Começou elogiando o reitor Cândido Albuquerque, que “fez desta casa a melhor universidade do Nordeste”.

E logo tratou de dissipar dúvidas, ao dizer que não é “um intelectual clássico”, mas alguém que “usa o intelecto para produzir”.

Declarou-se um empresário de visão internacional, “como o foram Edson Queiroz, Ivens Dias Branco e José Macedo”, que são sempre citados como os maiores empresários da história da economia cearense.

Disse que tem sabido utilizar-se da experiência dos mais velhos para alcançar seus objetivos, e nomeou três personalidades “de cabelos brancos” – os empresários Carlos Prado, Valdir Diogo e Alfredo Costa, presentes à cerimônia – dos quais tem absorvido conselhos, orientações e sugestões.

Beto homenageou, igualmente sob aplausos, sua esposa Ana, “companheira de todas as horas”, seus filhos e netos e, ao final, agradeceu ao reitor e a todo o corpo docente da UFC pela homenagem que acabara de receber.

Ao final, falou o reitor Cândido Albuquerque, para quem o homenageado “é um homem além do seu tempo”, dando como exemplo a construção do que chamou de “tríplice hélice”, ou seja, o ajuntamento da academia, do estado e do empresariado, de que resultou o conjunto de iniciativas que mobilizam as três partes, a mais visível das quais é a da implantação do futuro projeto do Hub do H2V no Pecém.

Cândido Albuquerque disse que os homens inteligentes são aqueles que aproveitam as oportunidades nos tempos de crise, e este – citou – é o caso de Beto Studart, que, agora com o apoio da inteligência acadêmica, continua a investir no Ceará.

O reitor disse que a parceria da Universidade Federal do Ceará com a Federação das Indústrias, sementada no tempo em que Studart presidia a Fiec e regada pelo seu sucessor, Ricardo Cavalcante, muito contribuiu para que a UFC – que em 65 anos de vida, registrara apenas uma patente – tenha obtido, nos últimos quatro anos, 44 patentes.

Com orgulho e pondo mais ênfase à sua voz, Cândido Albuquerque afirmou, sob aplausos, que a UFC é hoje a melhor universidade do Nordeste, estando incluída entre as melhores do Brasil.