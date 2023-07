Transnordestina desautoriza Sudene e diz que trem só irá a Pecém

A Transnordestina Logística, empresa do grupo CSN que executa as obras de construção da Ferrovia Transnordestina, foi rápida no gatilho e deu resposta – em Nota de Esclarecimento – à matéria publicada por esta coluna nesta quarta-feira, 19, com base em declarações prestadas ontem à tarde pelo superintendente da Sudene, Danilo Cabral, em entrevista à imprensa cearense, após reunião com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará, Amílcar Silveira, na sede desta entidade, em Fortaleza.

Na entrevista, Danilo Cabral disse o seguinte:

““Essa obra está sendo retomada pelo governo do presidente Lula. Nós vamos avançar para concluir essa obra, tanto o trecho de Salgueiro até Pecém, remanescente do contrato anterior, quanto o trecho paralelo, que liga Salgueiro a Suape. São dois portos importantes.

“Os dois trechos serão retomados. Estamos fechando uma discussão em torno, digamos assim, da equação de recontratação de aditivos que precisam ser feitos, de avaliação do que precisa.

“Há um número que fala em torno ainda de R$ 7 bilhões para concluir o trecho daqui (do Ceará) e R$ 5 bilhões para concluir o trecho de Pernambuco.

“Neste exato momento, o governo está discutindo isso para encontrar as formas de financiar a conclusão dessa obra. Mas já há a vontade política já anunciada por vários interlocutores do governo de que nós vamos fazer essa obra, que faz parte das (três) prioridades que foram apresentadas pelo Consórcio Nordeste (que reúne todos os governadores da região) ao presidente Lula.”

Hoje, a assessoria da Transnordestina Logística S/A (TLSA) transmitiu a esta coluna a seguinte Nota de Esclarecimento:

“Conforme já amplamente divulgado pela TLSA, o projeto, de acordo com o termo aditivo firmado pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e aprovado por unanimidade no tribunal pleno do TCU (Tribunal de Contas da União), foi dividido em duas fases, sendo a fase 1 de São Miguel do Fidalgo, no estado do Piauí, até o Porto de Pecém, no estado do Ceará, e a fase 2, de São Miguel do Fidalgo até Eliseu Martins (PI).

“O orçamento total das duas fases é de R$ 7,8 bilhões, sendo R$ 6,3 bilhões para fase 1 e R$ 1,5 bilhão para fase 2.

“A fase 1 encontra-se em plena obra e tem sua previsão de término entre o fim de 2026 e início de 2027, a depender da liberação de recursos de empréstimos contraídos e aguardando liberação.

“Temos 2.000 funcionários atualmente trabalhando, podendo chegar a mais 4.000, a depender das liberações.

“A fase 2 será concluída na sequência.

“Portanto, cabe esclarecer que as operações da TLSA se iniciarão até o Porto de Pecém entre o fim de 2026 e início de 2027.

“Também resta esclarecer que o valor do Km construído pela TLSA é sem nenhuma dúvida o menor do Brasil e um dos menores do mundo .”