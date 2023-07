ArcelorMittal e Beto Studart unem-se pelo aço do futuro BS Steel

Técnicos da ArcelorMittal, dona da usina siderúrgica do Pecém e maior empresa mundial fabricante de aço, estão trabalhando há algum tempo no sentido de atender a um desafio que lhes fez o empresário cearense Beto Studart: fornecer toda a estrutura de aço para a construção do seu próximo empreendimento imobiliário – o BS Steel, um edifício comercial inovador em tudo, principalmente na arquitetura.

Ele será erguido na esquina das avenidas Santos Dumont com Senador Virgílio Távora, onde o Grupo BSpar construirá outros três edifícios residenciais, um dos quais, o BS Gold, foi lançado na semana passada, com vendas já iniciadas.

O BS Steel terá 34 andares – ou 120 metros de altura.

A viabilidade econômica do edifício BS Steel ainda está sob estudos de um time de grandes técnicos calculistas, liderados pelos engenheiros Moelma Costa, Calixto de Melo e Marcelo Diego, cujo trabalho é acompanhado pelos especialistas de três escritórios da ArcelorMittal localizados em países diferentes.

Se essa viabilidade ficar provada pelos cálculos, o projeto seguirá para a prancheta do arquiteto Daniel Arruda que já definiu seus primeiros desenhos.

Mas o próprio Beto Studart assegurou à coluna que esse empreendimento será, do ponto de vista da engenharia cearense, um divisor de águas, porque, além de ser 100% erguido sob estrutura de aço, será por isto mesmo um projeto que usará quase nenhum cimento e muito pouca água e produzirá um volume desprezível de resíduos em sua construção.

A ArcelorMittal produz aço – já certificado em sua base de produção na Espanha -- para empreendimentos semelhantes ao do BS Steel.

A certificação de qualidade – como as que foram emitidas para as placas de aço da sua siderúrgica do Pecém – tem a assinatura das maiores certificadoras do mundo.

A tecnologia para esse tipo de construção já existe e é usada comumente nos Estados Unidos. Os grandes prédios de Nova Iorque, Chicago ou Miami foram e seguem sendo levantados com estrutura em aço.

Além dos aspectos ambientais, que hoje são levados em conta por arquitetos, engenheiros e grandes empreendedores, devem ser acrescentadas outras vantagens, como o tempo de construção, que é bem menor.

Mas há um detalhe muito importante, crucial: o custo da obra, que cresce com a utilização do aço. No caso do BS Steel, a AtcelorMittal terá de encontrar uma solução técnica e, também, tecnológica que, além da qualidade, seja adequada ao custo da obra.

Empresários cearenses que conhecem a ousadia de Beto Studart apostam que a ArcelorMittal em breve dará a ele uma resposta positiva.