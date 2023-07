Evangelho de hoje, 4ª feira, dia 19/07/23 (Mt 11, 25-27)

Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: 'Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar.

Reflexão – Jesus revela aos pequeninos os mistérios do Deus grandioso!

Jesus veio a nós para nos religar a Deus Pai de quem tínhamos nos separado, e assim, desvendar para nós os Seus segredos. Neste Evangelho, então, Ele nos revela que os pequeninos são os confidentes de Deus, porque não duvidam, não questionam e se entregam verdadeiramente com inteira confiança. Assim, eles conseguem conhecer os mistérios do reino dos céus que Ele veio nos revelar. Só conhece o Pai, o Filho, porque é UM com Ele. Assim sendo, com sua palavra e ação Jesus anuncia a vontade do Pai, que consiste em instaurar o Reino dos céus aqui na terra. Entretanto, também só entendem isto, aqueles que são pequeninos, isto é, que têm um coração aberto e simples e não colocam à frente a sabedoria do mundo. Não é o Pai quem esconde seu projeto aos grandes (sábios e inteligentes). São eles que, em sua autossuficiência, se tornam cegos ao projeto de Deus. Deus é o Senhor do céu e da terra e digno de todo o louvor pelos Seus feitos grandiosos. Nós, porém, somos pequenos e limitados. Deus é imenso e só Jesus pode nos revelar os mistérios do Deus grandioso. Quanto mais pequeninos nós nos tornarmos mais Ele poderá nos revelar os Seus segredos de felicidade. Os desfavorecidos e os pobres conseguem penetrar no sentido dessa atividade de Jesus, por isso, quando nos sentimos pobres e pequeninos em suas mãos, como seus instrumentos, preciosos, porém incapazes, Jesus também louva ao Pai por nós. – Você se considera pequenino (a)? - Para você o que é ser pequenino? - Você é uma pessoa inteligente - Você tem entendido o que é que agrada ao Pai? - Você ainda é muito ligado aos valores do mundo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO