Transhydrogen Alliance produzirá Hidrogênio Verde no Pecém

Nesta quarta-feira, 15, o Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) e da Associação Nordeste Forte, Ricardo Cavalcante, recebeu em seu gabinete, na Casa da indústria, Mark McHugh e Paul Baan, executivos da Transhydrogen Alliance, na Casa da Indústria.

A Transhydrogen pretende investir US$ 2 bilhões na construção de uma unidade industrial para produção de 500 mil toneladas de hidrogênio verde por ano, no Ceará.

Esse volume é equivalente a cerca de 2,5 milhões de toneladas de amônia verde, que serão exportadas do Porto do Pecém até o Porto de Roterdã, na Holanda.

Na reunião de hoje, foram discutidas questões estratégicas para os planos de implementação do projeto da empresa no estado. Também estiveram presentes no momento o Consultor de Energia da FIEC, Jurandir Picanço e a Gerente do Centro Internacional de Negócios (CIN) da FIEC, Karina Frota.

“Nós da FIEC temos o propósito de qualificar as pessoas para o setor de hidrogênio verde e energias renováveis e é nisso que já estamos trabalhando. Por isso é tão importante encontros como este para que vocês possam nos trazer suas necessidades, quais são os tipos de profissionais de que vocês vão precisar e qual a mão de obra necessária. O que nós queremos é que as pessoas daqui possam ser capacitadas e possamos fortalecer nossa indústria”, dise Ricardo Cavalcante aos visitantes.

O Presidente da FIEC também colocou os serviços do Sistema S e o banco de dados do Observatório da Indústria à disposição dos executivos da Transhydrogen.