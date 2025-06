Termaco recebe hoje Selo ESG-Fiec de Sustentabilidade

Na manhã desta terça-feira, mais três empresas cearenses recebem o Selo ESG-Fiec pela adoção de práticas sustentáveis adotadas nas áreas social, ambiental e de governança. São elas a Central de Correias e Correntes, a Santelisa Indústria de Embalagens S/A e a Termaco Operações Portuárias, uma das melhores empresas do setor no Brasil, cujo principal acionista é o empresário Carlos Maia.

A cerimônia de entrega da certificação, a ser comandada pelo presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, será realizada na cobertura da Casa da Indústria, sede da Fiec, às 8 horas.

Lançado em 2022, o Selo ESG-FIEC simboliza o compromisso de negócios com o desenvolvimento sustentável em todas as dimensões - econômicas, ecológicas e sociais.

A iniciativa conta com a chancela do Bureau Veritas, organismo certificador presente em mais de 140 países. Até agora, mais de 20 empresas cearenses já foram qualificadas pelo Programa de Certificação ESG da Fiec, sendo três delas já recertificadas, um processo que deve ser realizado a cada dois anos como forma de validação contínua do comprometimento e da evolução das práticas sustentáveis.

Nesta edição, uma das empresas reconhecidas é a Central de Correias e Correntes, fundada em 2013 com foco na produção de correias industriais para transporte de materiais e de produção. Além de uma política de sustentabilidade alinhada a Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), da ONU, são implementadas ações de reaproveitamento de resíduos. Exemplo disto foi a criação de um braço da companhia, a Mendonça Borrachas, para reciclar correias e pneus descartados e transformá-los em pisos ecológicos.

A segunda empresa é a Santelisa Indústria de Embalagens S/A, integrante do Grupo Telles. Com mais de 90% de matéria-prima reciclados em sua linha de produção, a empresa fabrica embalagens com base em aparas de papelão. A sustentabilidade é um dos pilares da indústria, que reutiliza resíduos para criar novas bobinas, chapas e caixas de papelão recicladas. Desde 2016, a empresa tornou-se autossuficiente em energia limpa, ao inaugurar uma das maiores usinas de energia solar privadas do país.

A terceira empresa a receber o Selo ESG é a Termaco Operações Portuárias S/A, primeira do setor de operações portuárias a ser reconhecida com a chancela. Ela atua oferecendo soluções em movimentação portuária e transporte rodoviário, abrindo as portas para outras empresas do segmento a se comprometerem com o desenvolvimento sustentável.

Em sua política de sustentabilidade, a Termaco destaca-se por iniciativas como a capacitação de jovens moradores nas regiões onde está instalada, a gestão adequada de resíduos gerados, e a renovação periódica da frota, com o propósito de reduzir a liberação de gases poluentes.

Carlos Maia, sócio e diretor da Termaco, disse à coluna que sua empresa aderiu há 10 anos às práticas sustentáveis, razão pela qual todos os seus setores estão voltados para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU, colaborando para a defesa do meio ambiente e a preservação da natureza.

Jorge Albuquerque, diretor da Termaco, receberá o Selo Esg-Fiec em nome da empresa.