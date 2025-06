100 mil pessoas! Pecnordeste será maior evento já visto no Ceará

Esta é a grande semana da agropecuária cearense e da região nordestina: de quinta-feira, 5, a sábado, 7, no Centro de Eventos do Ceará, será realizada a Pecnordeste – maior feira indoor (em ambiente fechado) da economia primária brasileira.

Neste ano, ela registrará números superlativos e quebrará recordes de empresas expositoras e de estandes de exposição, de área ocupada, de palestras técnicas e de visitantes – a Faec, responsável pela promoção e organização do evento – estima que 100 mil pessoas a visitarão ao longo dos seus três dias.

E tudo está contribuindo, neste 2025, para a grandiosidade da Pecnordeste, a começar pela performance espetacular do agro brasileiro, cujo PIB cresceu 12,2% no primeiro trimestre deste ano, garantindo o incremento do PIB nacional no mesmo período, que foi de 1,4%. Tem mais: na quarta-feira passada, em Paris, a pecuária brasileira recebeu, oficialmente, o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal, que lhe conferiu o status de zona livre da febre aftosa sem vacinação.

A Pecnordeste, nos últimos quatro anos, saltou de um evento acanhado, sem prestígio, para tornar-se o que é hoje: o maior acontecimento empresarial do Ceará, a ponto de ocupar todos os espaços do Centro de Eventos, incluindo parte da sua área externa de estacionamento de veículos, que será ocupada por 100 vacas campeãs que participarão de um inédito concurso leiteiro, com três ordenhas diárias.

O gigantismo que alcançou a Pecnordeste fez dela, de modo muito natural, um evento técnico, econômico, social, cultural e, também, político. O governador Elmano de Freitas presidirá a sua cerimônia de abertura, à qual estarão presentes o ministro da Aquicultura e Pesca, André de Paula; o presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), João Martins; os presidentes de sete Federações de Agricultura e Pecuária, incluindo as de São Paulo e Minas Gerais; e mais de 100 presidentes de sindicatos rurais de outros estados – tudo isto sem falar que virão para a Pecnordeste deste ano mais de 200 delegações de municípios do Ceará e de estados vizinhos.

Para além de uma grande festa e um extraordinário encontro de quem produz e trabalha no campo, a Pecnordeste 2025, como aconteceu nos três anos anteriores, será um disputado centro de transmissão do conhecimento: 15 mil pessoas – todas ligadas aos diferentes segmentos do agro – inscreveram-se pela internet para participar dos diferentes cursos técnicos que serão ministrados nos vários auditórios do Centro de Eventos, o que revela o interesse do produtor rural pelos avanços da tecnologia e da inovação.

Um exemplo desse interesse vem da carcinicultura: mais de 1 mil criadores cearense de camarão estão inscritos para os cursos e palestras que serão realizados durante os 3 dias da Pecnordeste.

Empresas nacionais e estrangeiras, incluindo grandes fabricantes de tratores, máquinas e implementos agrícolas, e prestadoras de serviço, estarão, mais uma vez, na Pecnordeste, exibindo o que produzem e fechando negócios (no ano passado, uma empresa agrícola cearense comprou na feira um trator moderno por R$ 3,5 milhões).

Evento 100% voltado para a atividade rural – que acontece 100% na geografia e na paisagem interioranas – a Pecnordeste passará a abrigar, neste ano, a Feira dos Municípios, cujo espaço será ocupado por estandes de 30 prefeituras das várias regiões do Ceará, as quais exporão o que produzem a sua agricultura e a sua pecuária e, também, suas manifestações culturais, para o que utilizarão a tecnologia audiovisual e os recursos da digitalização. Haverá no sábado, 7, o Encontro das Mulheres do Agro e o Encontro dos Jovens do Agro, cada um com 1.500 inscritos.

Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), promotora do evento em parceria com o Sebrae, a Fiec, o Governo do Estado e o BNB, não esconde seu entusiasmo com a Pecnordeste 2025:

“Tivemos muito trabalho para organizar o evento deste ano, mas valeu a pena, pois posso assegurar que a Pecnordeste deste ano será o maior evento empresarial já realizado no Ceará. Será um acontecimento que revelará o resultado da boa união que o agro mantém hoje com o governo do Estado, com a indústria e com os organismos que promovem o desenvolvimento econômico do Ceará”, disse Amílcar Silveira.

Ontem, 200 decoradores, técnicos e operários de empresas organizadoras de eventos trabalhavam na montagem dos estandes da Pecnordeste. Esse número saltará para 500 a partir de hoje e até quarta-feira. Ontem, podiam ser vistos, na área externa do estacionamento de veículos em frente ao Pavilhão Oeste os vários contêineres que serão os dormitórios do pessoal que coordenará o concurso leiteiro.