Tecnologia: TelCables Brasil e Etice são parceiras para serviço em nuvem

Uma boa novidade está chegando da área da tecnologia! A TelCables Brasil, provedora de serviços de rede e soluções digitais, responsável pela operação local da multinacional Angola Cables, assinou um acordo com a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice) para atuar como Cloud Solution Provider (CSP).

Assim, a empresa passa a fornecer serviços em nuvem com soluções agregadas de segurança para entidades públicas em toda geografia do Estado do Ceará.

A TelCables Brasil permitirá, por meio de parcerias com empresas locais e nacionais, que a Etice comercialize soluções digitais para diferentes segmentos, atendendo às necessidades em ofertas de serviços identificadas na região.

As empresas parceiras também contarão com a ‘Clouds2Brasil’, um serviço de nuvem desenvolvido pela TelCables, com alta conectividade a 300 nós de cloud Mundial, compatível e totalmente integrado com ambientes multi cloud, nomeadamente com as clouds da Amazon, Azure ou Google.

O produto ainda possui a vantagem de realizar a operação em moeda local, com acesso a 66 Data Centers no mundo (Brasil, US, Europa, Africa e Ásia).

De acordo com Cláudio Florindo, diretor-geral da TelCables Brasil, o serviço de cloud oferecido ampliará em escala local e mundial o desenvolvimento de projetos de capacitação e inovação para o mercado de TIC no Estado.

“Esse acordo possibilita uma expansão do armazenamento e tratamento de dados do Governo do Estado do Ceará e de empresas que procuram na Etice uma solução para a migração das suas infraestruturas de TI para uma nuvem local com alcance Mundial, com mais segurança, melhor disponibilidade e flexibilidade. Tudo isso, contando com o suporte do nosso Data Center AngoNAP Fortaleza e de outros pontos de conexão da rede Angola Cables, com total compatibilidade as demais clouds, com melhor cobertura, baixa latência e custo”, explica Cláudio Florindo.

Segundo a TelCables Brasil, a cidade de Fortaleza tem hoje o ambiente perfeito para criar um ponto de nuvem local forte, interligada e compatível com outras soluções de nuvens mundiais e mais próximas das empresas que operam no Ceará.

“A conectividade é chave para que as informações de nuvem locais fiquem ligadas aos dados de nuvem mundiais, com segurança e disaster recovery que o Hub de Cabos, Data Center e Cinturão Digital do Ceará (CDC) asseguram. Desta forma, a TelCables Brasil mais uma vez se compromete, entregando eficiência, qualidade e solução local, com escala mundial a todos os órgãos do poder executivo estadual e demais empresas que procuram o Marketplace da ETICE”, conclui Florindo.

Desta forma, a TelCables Brasil com essa parceria com a Etice amplia ainda mais seus serviços de rede e soluções digitais, fortalecendo a presença dos seus serviços ICT e CSP com expertise de serviço que serve sector empresarial e instituições públicas do Estado.



A TelCables Brasil é uma provedora de serviços de rede e soluções digitais, sendo a operação local da Angola Cables, multinacional de TIC internacionalmente estabelecida e classificada* como a operadora número 33 do Mundo.

A empresa possui uma oferta de serviços Cloud e de integração, redes IP e data centers integrados, que fornecem conectividade de acesso direto, abrangente e de baixa latência para os maiores IXPs, operadoras Tier 1 e provedores de conteúdo global.

A TelCables está ampliando a sua rede nacional de pontos de presença interconectados, levando a fibra para Brasília, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Belém, Manaus.

Essa nova rede se ligará ao Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, e a Fortaleza. De Fortaleza, aos grandes cantos do globo, usando os cabos submarinos Monet (ligação US), SACS e WACS (ligação Sul-Sul Brasil Singapura) da infraestrutura global da Angola Cables, como o Data Center AngoNAP Fortaleza, o maior Tier III (localizado no Ceará), e o IXP que hoje já é o terceiro colocado em tráfego de dados no IX-CE (o segundo com mais tráfego do Brasil), ligando desde o Brasil a mais de 66 Data Centers Mundiais, mais de 26 PoPs Mundiais e dando acesso a mais de 6000 acordos de Peering no Mundo.