Entre a teoria do discurso e a prática do governo Elmano de Freitas

Mais uma fala importante do governador Elmano de Freitas, que na terça-feira abriu as portas e a cozinha do Palácio da Abolição para receber, em almoço, empresários do Lide-Ceará, entidade que, sob a liderança de Emília Buarque, congrega donos e executivos de empresas da indústria e da agropecuária do estado.

O governador ministrou, digamos assim, uma aula sobre o Ceará e sua economia e, mais ainda, antecipou as grandes obras que pretende concluir ao longo do seu mandato. A maioria delas com a ajuda do Governo da União, liderado pelo seu amigo e correligionário petista Luiz Inácio Lula da Silva.

Mas, com todo o respeito a quem pensa de forma diferente, o que o governador Elmano de Freitas anunciou aos empresários do Lide foi um cardápio de extraordinárias expectativas, que, para serem transformadas em concretudes, necessitarão de boa dose de sorte.

Por exemplo: a construção do Ramal do Salgado, última etapa do Projeto São Francisco de Integração de Bacias, que reduzirá em 150 Km a viagem das águas do rio São Francisco até o açude Castanhão, necessitará de R$ 2 bilhões, dinheiro que terá de ser incluído no ainda deficitário Orçamento Geral da União (OGU) de 2024, em construção.

Outro exemplo: a duplicação dos sifões do Eixão das Águas, um grande projeto estadual de recursos hídricos apoiado por recursos do Governo Federal, absorverá algo na faixa de R$ 700 milhões.

O OGU 2024 ainda está sendo desenhado no Congresso Nacional pelos deputados e senadores. Esse desenho, para ser concluído, dependerá da aprovação definitiva do Arcabouço Fiscal, a nova matriz de gastos do governo.

Essa aprovação não acontecerá antes da reforma ministerial, o que quer dizer o seguinte: enquanto os partidos do Centrão não se apossarem de alguns ministérios, as reformas não serão aprovadas pelo Parlamento. Disto o presidente Lula tem ciência plena.

O presidente da República retarda as trocas no ministério apenas como um “mis-en-scène”, o mesmo jogo de cena que pratica o presidente da Câmara dos Deputados, Artur Lira, cacique do Centrão e um especialista no jogo da política.

Assim, Elmano de Freitas, cujo talento para esse jogo vem surpreendendo até antigos e experientes líderes partidários, segue encantando auditórios com uma oratória de entendimento fácil e prenhe de persuasivos argumentos. Até aqui, sua nota é 10 pela apresentação dessas expectativas. O setor do agro, com raras exceções, entusiasma-se com o que vem apontando o governador para as suas diferentes cadeias produtivas.

“Uma coisa é a teoria do discurso, que é convincente. Outra coisa é a prática da teoria, que ainda não aconteceu, embora todos estejamos torcendo para que aconteça”, como disse à coluna um influente agricultor que mantém sua desconfiança.

No seu pronunciamento aos empresários do Lide-Ceará, grande parte dos quais industriais, Elmano de Freitas reiterou o que já havia dito 15 dias antes aos líderes da agropecuária: que seu governo apoiará intensamente os projetos que aumentem a oferta hídrica para que se permite a ampliação, em pelo menos 30 mil hectares, da área hoje ocupada pela agricultura irrigada.

Um desses projetos é o que prevê a construção do açude Lontras, em Ipueiras, cujas águas serão elevadas até a Serra da Ibiapaba para garantir a consolidação do Polo Hortifruticultor da região, onde, com o uso da melhor tecnologia, prosperam os pequenos e médios empreendimentos do cultivo protegido e onde avançam investimentos em frutas de valor agregado e, também, em grãos, como a soja.

A Secretaria Executiva do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico tem sido uma peça importante na implementação desses projetos, atuando também no suporte à organização de missões empresariais, como a que, no próximo dia 31, viajará para Israel para conhecer o que há de mais atual em inovação na área da pecuária e da agricultura irrigada.

Essa missão, integrada por quase 30 empresários e dirigentes de organismos governamentais e de universidades cearenses, cumprirá extensa programação organizada pelo consultor Carlos Matos em direta parceria com a Universidade Bem Gurion, a mais importante de Israel. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará, Amílcar Silveira, liderará a missão.