Tecnologia cearense aumenta produtividade do algodão no MT

Uma informação importante que revela a alta qualidade da ciência do Ceará e a ousadia do seu empresariado:

Empresa cearense de alta tecnologia agrícola, a Fertsan, que desenvolve soluções focadas no aumento sustentável de produtividade no campo, está celebrando mais uma vitória!

Nas grandes fazendas de produção de algodão do Mato Grosso e do Oeste da Bahia, as plantações que usaram Fertsan na sua fase de crescimento registraram produtividade que impressionam.

Um exemplo foi registrado na Fazenda Barcelona, uma das maiores produtoras de algodão do país, que, no teste comparativo de produtividade, saiu de 393,54 arrobas por hectares para 443,42 arrobas por hectare.



Ou seja, 750 quilos por hectare a mais do que a produtividade das áreas em que o Fertsan não foi utilizado.

O empresário Luiz Eugênio Pontes, sócio e CEO da Fertsan, explode de alegria:

“É a tecnologia cearense invadindo o mundo”, diz ele.

Esta coluna costuma dizer e o repete agora: o melhor do Ceará o cearense.

POLÍTICA ATRASA MEMORANDOS PARA O H2V

Um empresário cearense do setor de energias renováveis mostra-se preocupado com a agenda econômica do Palácio da Abolição, sede do governo do Ceará.

Ele explica à coluna, sob o manto do anonimato, que a agenda da governadora Izolda Cela parece estar mais focada na emocionante contenda em que se transformou o processo de escolha do candidato da coligação PDT-PT ao governo estadual do que na celebração de novos Memorandos de Entendimento com empresas nacionais e estrangeiras interessadas em investir em projetos de produção de Hidrogênio Verde no futuro Hub do H2V do Pecém.

“Nós já deveríamos ter celebrado pelo menos mais dois novos Memorandos, que estão prontos para receber a assinatura da governadora e dos empreendedores”, disse o empresário.

Uma fonte ligada ao governo confirma a informação, mas despreza a preocupação, “porque tudo está seguindo de acordo com o programado, ou seja, ao longo deste mês de julho deveremos ter a celebração de novos Memorados de Entendimento para o Hub do Hidrogênio Verde no Pecém”.

Porém, em conversa com altos funcionários do governo do Estado, esta coluna realmente observa um nível de preocupação crescente com a interferência da política partidária em áreas que, até agora, estavam distantes dela.

Essa interferência mexe no cronograma de providências administrativas que a burocracia oficial tem de cumprir. Uma dessas providências é, exatamente, a celebração dos Memorandos de Entendimento, que quanto mais atrasada estiver mais atrasada estará a fase seguinte, que é a da assinatura dos pré-contratos com a CIPP S/A, que administra o Complexo do Pecém e a ZPE do Ceará, e a da apresentação dos Rima e do Eia/Rima para a obtenção do Licenciamento Ambiental, providência que demorará, no mínimo, dois anos.

Coincidentemente, informações que chegam da Europa revelam que o grupo francês Total Energies, um dos maiores do mundo, está prestes a anunciar um gigantesco projeto de produção de Hidrogênio Verde, que não será localizado na Europa, mas em algum lugar da Austrália, da Ásia, do Oriente Médio ou da América do Sul.

No caso sul-americano, o país citado não é o Brasil, mas o Chile, em cuja região Norte está o deserto de Atacama, onde os franceses implantariam um megaprojeto de geração de energia solar fotovoltaica, que abasteceria a planta de produção do H2V em algum ponto do litoral chileno.

Transformado em amônia, para fins de transporte marítimo, o H2V da Total Energies chegaria à Europa por um dos seus portos – mas, até agora, nenhum foi citado pelas informações, nem o de Roterdã.

CHOREMOS PELA ARGENTINA!

Na Argentina, onde a crise econômica é agravada pela crise política, as lojas já enfrentam um problema inédito: seus donos não sabem que preço cobrar pelos produtos que vendem.

Uma loja de Buenos Aires, para resolver, o problema, colocou um cartaz dizendo: os preços estão 20% mais caros hoje.

A situação da economia argentina preocupa, porque o país não tem dólares suficientes para garantir suas importações, havendo ameaça de que faltem insumos importados para a fabricação de papel e pneu.

Hoje, segunda-feira, antes da abertura do mercado, a nova ministra d Economia, Silvina Batakis lança um novo pacote de medidas para combater três problemas cruciais: a falta de dólares, a inflação de 60% e a escassez de alimentos.

Escassez de alimentos num dos países de maior agricultura do mundo. A Argentina é vítima, há mais de um século do populismo peronista.

UBER ESCANDALIZA A EUROPA

Na Europa, explodiu um escândalo envolver o Uber. Revela-se que em vários países europeus, como o Reino Unido e a França, o Uber corrompeu políticos importantes, sendo citado o próprio presidente francês Emmanuel Macron e, também, assessores do presidente Barac Obama.



A imprensa inglesa está dizendo que o Uber driblou as leis, enganou a polícia e pressionou secretamente os governos para obter vantagens.

Essas denúncias foram feitas por um grupo de 180jornalistas dos maiores jornais dos EUA e da Europa e estão, hoje, estarrecendo a opinião pública.

As reportagens abordam as táticas implacáveis do Uber para se firmar em cidades importantes do mundo, inclusive na Alemanha.

O site do jornal The Washington Post publica hoje a seguinte manchete: “Uber usou tecnologia secreta para frustrar investigações dos governos e promover suas ambições”.