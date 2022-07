Fiec chama pesquisadores acadêmicos para o Summit do H2V

Informa a Federação das Indústrias do Ceará: serão encerradas no próximo dia 15 as inscrições de estudos e pesquisas acadêmicos sobre a produção de Hidrogênio Verde, os quais, depois de selecionados, serão apresentados no Fiec Summit 2022, que se realizará em Fortaleza nos dias 3 e 4 de agosto, reunindo empresários, investidores, professores, técnicos e executivos nacionais e estrangeiros.

O evento terá uma programação com palestras e exposições de casos nacionais e internacionais, além de exposições, debates, encontros de negócios e visita técnica, segundo explica o engenheiro Jurandir Picanço, consultor em Energia da Fiec e um dos organizadores do encontro.

O Fiec Summit 2022 terá o apoio das multinacionais interessadas em construir plantas industriais para a produção do H2V no Complexo do Pecém. Sua comissão organizadora selecionará os melhores trabalhos acadêmicos e os premiará durante o evento, dando visibilidades aos estudos e às pesquisas.

Os trabalhos mais bem avaliados serão expostos durante os dois dias da programação.

O Consultor Jurandir Picanço diz que, “diante da grande oportunidade do novo mercado do Hidrogênio Verde para a economia do Ceará, o Fiec Summit 2022 estimulará a participação do empresariado cearense nessa nova e nascenete cadeia produtiva”. Ele acrescenta que, “com certeza, haverá espaço para o crescimento do setor industrial cearense”.

A Fiec está há várias semanas convidando pessoas físicas, empresas, professores, pesquisadores, alunos de graduação e pós-graduação de instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento sediadas no Ceará, bem como técnicos e consultores a submeterem trabalhos acadêmicos inéditos ou que tenham sido publicados após 2019 e que tratem da produção do Hidrogênio Verde.

As iscrições podem ser feitas pelo site fiecsummit.org.br.

Simultaneamente, como parte deste momento de inovação, o Senai-Ceará reabrirá seu curso on-line gratuito de “Introdução ao Hidrogênio Verde”, que será disponibilizado a partir dos próximos dias. Esse curso, em sua primeira edição, matriculou mais de 4.700 alunos.

O Governo do Estado do Ceará já celebrou 18 Memorandos de Entendimento com grandes empresas mundiais e nacionais, que sinalizam investimentos superiores a US$ 20 bilhões.

O Nordeste brasileiro, especialmente o Ceará, surge como potencial supridor de energia de fontes renováveis para a produção do Hidrogênio Verde.

Segundo o Coordenador do Núcleo de Energia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Joaquim Rolim, a capacidade de geração de energia renovável no Ceará – onshore e offshore – supera a marca de 800 GW.

"O potencial existente em nosso Estado representa mais de quatro vezes toda a atual capacidade instalada no país para a produção de energia elétrica, que é de 184 GW, isso levando-se em consideração todas as usinas instaladas no Brasil, sejam elas as eólicas, as hidrelétricas e as de biomassa”, lembra Rolim.

Embora os números sejam expressivos, o potencial precisa ser mais bem explorado.

“Nós ainda não estamos produzindo nem 1% do nosso potencial de energias renováveis, que é enorme”, afirma Tarcísio Bastos, gerente de Unidade de Tecnologia do Senai.

A avaliação de toda essa riqueza no Estado foi feita sem levar em conta os possíveis ganhos que o H2V poderá proporcionar para a economia cearense.

Neste cenário, a Fiec exerce um importante papel de agente impulsionador do desenvolvimento social e econômico do Estado, estimulando a competitividade, a formação continuada e a adoção de práticas inovadoras e sustentáveis, somando forças para o fortalecimento de vínculos institucionais.

“Tudo isso com o intuito de abrir novos caminhos e propor saídas para que o país e o Ceará possam avançar de forma mais acelerada para consolidação do HUB de Hidrogênio Verde do Ceará”, conclui Bastos.