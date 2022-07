China concentra produção de painel fotovoltaico. É ruim para o mundo

Esta coluna acessou o site da IEA (sigla em inglês da Agência Internacional de Energia) e, diante da gravidade da informação, publica, a seguir, o comunicado de imprensa sobre o assunto. Leia-o:

Garantir uma transição segura para emissões líquidas zero exigirá maiores esforços para expandir e diversificar a produção global de painéis solares cujas cadeias de suprimentos globais estão atualmente fortemente concentradas na China, disse a AIE em um novo relatório especial divulgado hoje.

As políticas industriais e de inovação chinesas focadas na expansão da produção e dos mercados de painéis solares ajudaram a energia solar fotovoltaica a se tornar a tecnologia de geração de eletricidade mais acessível em muitas partes do mundo. No entanto, isso também levou a desequilíbrios nas cadeias de fornecimento de energia solar fotovoltaica, de acordo com o Relatório Especial da IEA sobre Cadeias de Suprimentos Globais de Energia Solar Fotovoltaica , o primeiro estudo desse tipo feito pela Agência.

A capacidade global de fabricação de painéis solares saiu cada vez mais da Europa, Japão e Estados Unidos na última década para a China, que assumiu a liderança em investimento e inovação. A participação da China em todos os principais estágios de fabricação de painéis solares excede 80% hoje, de acordo com o relatório, e para elementos-chave, incluindo polissilício e wafers, isso deve aumentar para mais de 95% nos próximos anos, com base na capacidade de fabricação atual em construção.

“A China tem sido fundamental na redução dos custos mundiais da energia solar fotovoltaica, com múltiplos benefícios para as transições de energia limpa”, disse Fatih Birol, diretor executivo da IEA.

“Ao mesmo tempo, o nível de concentração geográfica nas cadeias de suprimentos globais também apresenta desafios potenciais que os governos precisam enfrentar. Acelerar as transições de energia limpa em todo o mundo colocará mais pressão nessas cadeias de suprimentos para atender à crescente demanda, mas isso também oferece oportunidades para outros países e regiões ajudarem a diversificar a produção e torná-la mais resiliente”, acrescentou ele.

O cumprimento das metas internacionais de energia e clima exige que a implantação global de energia solar fotovoltaica cresça em uma escala sem precedentes. Isso, por sua vez, exige uma grande expansão adicional na capacidade de fabricação, levantando preocupações sobre a capacidade mundial de desenvolver rapidamente cadeias de suprimentos resilientes.

Por exemplo, as adições anuais de capacidade solar fotovoltaica aos sistemas de eletricidade em todo o mundo precisam mais do que quadruplicar até 2030 para estar no caminho da IEA para atingir zero emissões líquidas até 2050. Capacidade de produção global para os principais blocos de construção de painéis solares – polissilício, lingotes, wafers, células e módulos – precisariam mais que dobrar até 2030 em relação aos níveis atuais e as instalações de produção existentes precisariam ser modernizadas.

“À medida que os países aceleram seus esforços para reduzir as emissões, eles precisam garantir que sua transição para um sistema de energia sustentável seja construída em bases seguras”, disse Birol. “As cadeias de suprimentos globais da Solar PV precisarão ser ampliadas de forma a garantir que sejam resilientes, acessíveis e sustentáveis”, adiantou.

Governos e outras partes interessadas em todo o mundo começaram a prestar cada vez mais atenção às cadeias de suprimentos de fabricação de energia solar fotovoltaica, pois os altos preços das commodities e os gargalos da cadeia de suprimentos levaram a um aumento de cerca de 20% nos preços dos painéis solares no ano passado.

Esses desafios – particularmente aparentes no mercado de polissilício, um material essencial para a fabricação de painéis solares – resultaram em atrasos nas entregas de energia solar fotovoltaica em todo o mundo e preços mais altos. O relatório especial da IEA argumenta que esses desafios exigem atenção e esforços ainda maiores por parte dos formuladores de políticas daqui para frente.



O relatório examina as cadeias de fornecimento de energia solar fotovoltaica desde as matérias-primas até o produto acabado, abrangendo áreas como consumo de energia, emissões, emprego, custos de produção, investimento, comércio e desempenho financeiro.

Ele descobre, por exemplo, que a fabricação de energia solar fotovoltaica com uso intensivo de eletricidade é alimentada principalmente por combustíveis fósseis hoje devido ao papel proeminente do carvão nas partes da China onde a produção está concentrada - mas que os painéis solares ainda precisam operar por quatro a oito meses para compensar suas emissões de fabricação. Este breve período de retorno se compara com a vida útil média do painel solar de cerca de 25 a 30 anos. O aumento da descarbonização do fornecimento de eletricidade e a maior diversificação das cadeias de fornecimento de energia solar fotovoltaica devem ajudar a reduzir essa pegada no futuro, observa o relatório.

Como a diversificação é uma das principais estratégias para reduzir os riscos da cadeia de suprimentos em todo o mundo, o relatório especial avalia as oportunidades e desafios do desenvolvimento de cadeias de suprimentos solares fotovoltaicas em termos de criação de empregos, requisitos de investimento, custos de fabricação, emissões e reciclagem.

Ele conclui que novas instalações de fabricação de energia solar fotovoltaica ao longo da cadeia de suprimentos global podem atrair US$ 120 bilhões em investimentos até 2030. E o setor de energia solar fotovoltaica tem o potencial de dobrar o número de empregos de fabricação de energia fotovoltaica para 1 milhão até 2030, com o maior número de empregos. áreas intensivas na fabricação de módulos e células.

O relatório especial resume as abordagens políticas que os governos adotaram para apoiar a fabricação doméstica de energia solar fotovoltaica e destaca as áreas prioritárias de ação para melhorar a segurança do fornecimento e enfrentar os principais desafios, como sustentabilidade ambiental e social, riscos de investimento e competitividade de custos.