Evangelho de hoje, sábaado, 09/07 (Mt 10,24-33)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Belzebu, quanto mais aos seus familiares! Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia; o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados! Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma! Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno! Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo! Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus.

Reflexão - Deus cuida de nós

Todas as pessoas que se propõem a seguir Jesus e tê-Lo como Mestre haverão de enfrentar as dificuldades inerentes ao Seu seguimento. Assim como o Mestre foi perseguido e ultrajado, nós os discípulos também o seremos. O próprio Jesus nos diz que para nós basta ser como Ele, por isso, não precisamos temer os homens, pois eles matam o nosso corpo, mas não podem fazer nada com a nossa alma que é propriedade de Deus. Diante disso, não podemos mais nos omitir ao anúncio do reino dos céus no meio dos homens. Mesmo que passemos pelo vale escuro e a aflição venha bater à nossa porta, podemos ter a garantia da nossa salvação, pois Jesus a conquistou para nós. Só Deus Pai conhece tudo a nosso respeito! Foi Ele quem nos fez, e, somente Ele, poderá saber o que pode alcançar o nosso interior. Deus tem conhecimento até do número dos nossos cabelos e nos dá permissão para falar em Seu Nome e abrir os nossos lábios a fim de divulgar tudo o que Ele nos segredar ao coração. Mediante a Palavra de Jesus, portanto, nunca poderemos ter vergonha de professar a nossa fé e de proclamar de cima dos telhados, isto é, diante dos homens, tudo o que tem acontecido na nossa vida e as graças que temos recebido por causa da nossa fidelidade. A nossa confiança na providência de Deus nas horas em que passamos por situação financeira difícil é uma maneira de testemunhar ao mundo que valemos muito mais do que “muitos pardais”, pois Deus cuida de nós. Quando damos demonstração de fraqueza e desconfiança na Ação salvífica de Deus em nós e na nossa família, nós O estamos negando diante dos homens. Envergonhamo-nos de Deus quando nos encolhemos e nos abrigamos na comodidade e nos omitimos não dando a devida atenção aos ensinamentos de Jesus, nos calamos diante das situações em que o Nome de Deus é injuriado e ultrajado. Quando achamos melhor seguir as teorias mundanas, mesmo conhecendo qual é a vontade do Senhor, porque para nós é mais fácil vivenciá-las e propagá-las. Nesse caso, não seremos reconhecidos como seguidores de Cristo e filhos queridos do Pai. Do contrário, se fizermos o papel de advogados do Seu Nome, Jesus irá nos apresentar ao Pai nos defenderá diante Dele. – Você transmite ao mundo que Jesus é Deus e que mudou a sua vida? – Você tem vergonha de falar em nome de Jesus no meio das pessoas que fazem troça das coisas de Deus? - Na hora da tribulação você se revolta achando que não merece aquela provação? – Você fala abertamente no Nome de Deus? – Você tem coragem de orar em público, no meio dos “ateus”?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO