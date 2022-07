Cresce a exportação de mármores e granitos do Ceará

De janeiro a junho deste ano, o Ceará exportou, em rochas ornamentais, o equivalente a US$ 21,7 milhões, bem mais do que os US$ 14,5 registrados no mesmo período do ano passado.

As exportações tiveram como destino a Itália, que importou do Ceará mármores e granitos no valor de US$ 11,8 milhões; os Estados Unidos, com US$ 6,7 milhões; a China, com US$ 1,4 milhão; o México, com US$ 401 mil; e a Espanha, com US$ 333,1 mil.

Para outros países, foram vendidos o equivalente a US$ 905 mil.

A exportação cearense de mármores e granitos, quase toda ela sem valor agregado, é muito pequena diante do que exportou o Espírito Santo de janeiro a junho deste ano – o equivalente a US$ 510,9 milhões.

Mesmo assim, o Estado do Ceará é o terceiro maior exportador de mármores e granitos. O segundo é o estado de Minas Gerais, cujas exportações alcançaram, de janeiro a junho deste ano, US$ 71,7 milhões.

Atrás do Ceará, está a Bahia, que exportou o equivalente a US$ 9 milhões, e o Rio de Janeiro, com US$ 4,9 milhões.

O presidente do Sindicato da Indústria de Mármores e Granitos do Ceará (SImagran-CE), Carlos Rubens Alencar, informa que, nos últimos três meses, as chuvas prejudicaram bastante a produção das áreas de mineração e este aspecto afetou bastante o valor das exportações.

“Ainda assim, o setor vem crescendo com bastante consistência e os números são positivos”, diz ele.

O Simagran-CE promoverá, de 9 a 11 de novembro deste ano, no Centro de Eventos do Ceará, 6ª edição da Fortaleza Brazil Stone Fair, evento que integra o calendário internacional de feiras do setor.

Carlos Rubens Alencar diz com orgulho, que algumas das rochas produzidas no compõem o portifólio das principais empresas mundiais. Entre essas rochas, destacam-se os quartzitos Taj Mahal, Perla Venata, Perla Santana, o granito Branco Ceará e os mármores San Pellegrino e Zermatt

MAIS LAZER EM GUARAMIRANGA

Novidade na serra de Guaramiranga, que ganhará uma nova área de lazer, o Guaramiranga Park. O empreendimento da Construtora Brasterra, que investirá nele R$ 1 milhão, será localizado onde funcionou o antigo e extinto Parque Handara.

O equipamento terá uma ampla estrutura de lazer com área de recreação, incluindo um pesque-pague, pedalinho e tirolesa, além de uma área voltada para os negócios.

O Guaramiranga Park contará com algumas lojas para locação e um espaço para restaurante. A previsão de entrega é para janeiro de 2023.