Supermercado Pinheiro abre nesta sexta-feira (10) sua loja em Maranguape

Hoje, sexta-feira, 10, às 7 horas, será inaugurada mais uma unidade do Grupo Supermercado Pinheiro, desta vez na cidade de Maranguape.

A loja está localizada em um dereço chic e histórico: rua Chico Anísio, 200.

Chico Anísio foi um dos mais famosos personagens maranguapenses, assim como o maior historiador do Brasil, Capistrano de Abre, que nasceu no Sírio Columinjuba. Ahicio Anísio, o maior humorista brasileiro, nasceu no sítio da família Paula Colares, no bairro de Outra Banda, na área urbana de Maranguape. Elese chamava Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho.

A nova unidade da rede Supermercado Pinheiro atenderá sob a bandeira Pinheiro Ofertão, o que significa dizer que será uma loja que dará descontos aos seus clientes.

A festa de inauguração terá shows, sorteio de brindes, degustação de produtos e muitas promoções.



Com 1.200 m² de área útil de vendas, a nova loja trabalhará com o conceito “mais barato todo dia”, com um mix de produtos avaliados em 6 mil itens, oferecendo qualidade, com preços mais acessíveis e a chancela da trajetória do Bom Vizinho, lema da rede Supermercado Pinheiro.



A loja operará de segunda-feira a sábado, de 7 às 22 horas, e aos domingos de 7 às 21 horas.

De domingo a terça-feira, descontos em frutas, verduras e legumes. Já as quartas e quintas-feiras, são dias de promoção de carnes e, de sexta a domingo, de bebidas e petiscos.

Há destaque para o setor de gastronomia, que contará diariamente com o tradicional pão carioquinha da rede.



Segundo o CEO do grupo Supermercado Pinheiro, Honório Pinheiro, a loja de Maranguape está gerando 110 novos empregos, diretos e indiretos, dando prioridade à contratação de pessoas da cidade e região como forma de fortalecer a economia do local.

“Com essa inauguração, ficamos com três lojas com a bandeira Pinheiro Ofertão, fazendo acontecer o plano de expansão da rede de concluir 2023 com 23 lojas. Atualmente, estamos com 19 lojas, incluindo a de Maranguape, localizadas em dez municípios cearenses, fortalecendo a rede de maior capilaridade do Estado do Ceará”, como diz Honório Pinheiro.

Há mais de 30 anos atendendo ao mercado cearense, a rede Supermercado Pinheiro é uma das maiores redes varejistas do Ceará.

Ela mantém 19 lojas próprias, um Centro de Distribuição, 13 salas de cinema, cinco parques infantis, choperia e um shopping center, nos municípios de Fortaleza, Acaraú, Aquiraz, Aracati, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Sobral, Quixadá, Quixeramobim e Maranguape.