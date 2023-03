Tornam-se parceiras a BScash, de Beto Studart, e a ABRH-Ce

Tornaram-se parceiras a BScash, empresa do grupo BSpar, liderado pelo empresário Beto Studart, e a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-Ce).

O objetivo da parceria de gestão é promover ações conjuntas voltadas ao público de associados da entidade que congrega os profissionais de RH no Ceará.

A ABRH-Ce é uma instituição de referência em gestão de pessoas, com 33 anos de atuação na disseminação de conhecimento do mundo do trabalho e desenvolvimento de indivíduos e organizações com projetos de criação e valorização de talentos humanos.

Este foi um dos motivos que levaram a BScash a buscar essa parceria, com diz Rafael Sampaio, CFO da BScash.

Nessa mesma direção, a diretora da BScash, Camila Benevides, destaca que a empresa tem como um de seus propósitos atuar próximo aos profissionais de RH das empresas, para que eles possam ser atendidos nas demandas que surgem no âmbito das instituições às quais estão vinculados.