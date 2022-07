Supermercado no Cariri investe em energia elétrica

Uma das grandes redes de supermercados da região Sul do Ceará, a Cariri Center celebrou contrato com a joint venture cearense Energia 4.0 (uma junção das empresas Soma Energia e H3 Solar) que lhe garantirá a energia necessária para o abastecimento de suas lojas, com economia.

Esta é uma tendência que se observa no mercado nacional de energia, atraindo consumidores pessoas físicas e jurídicas.

Por meio da adoção da autoprodução de energia, compra de energia no mercado livre e eficiência energética, modelo oferecido pela Energia 4.0, a Cariri Center terá uma economia de cerca de R$ 1 milhão por ano.

A rede, que atua há oito anos no mercado caririense, tem oito lojas, quatro em Juazeiro do Norte, uma no Crato e outra em Missão Velha.

A partir de agora, todas essas lojas terão como principal fonte de eletricidade uma energia limpa, que será gerada, gradativamente, nas próprias lojas, por meio da instalação de conjuntos de placas fotovoltaicas.

A iniciativa, aliada à migração para o mercado livre e à eficiência energética, trará uma economia de 30% na conta anual de energia da empresa.