Evangelho de hoje, domingo, 03/07 (Mt 16, 13-19)

Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaréia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: "Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?" Eles responderam: "Alguns dizem que é João Batista; outros que é Elias; Outros ainda, que é Jeremias ou algum dos profetas". Então Jesus lhes perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Simão Pedro respondeu: "Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo". Respondendo, Jesus lhe disse: "Feliz es tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha Igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do Reino dos Céus: tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus; tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus".

Reflexão - Cada um de nós tem uma incumbência muito especial aos olhos de Deus.

Enquanto caminhava com Seus discípulos na Sua missão evangelizadora e com o propósito de fazê-los participantes do mistério da Salvação, Jesus lhes quis dar conhecimento de quem era Ele. Por isso, os motivava a que refletissem a Seu respeito, e lhes indagava: “E vós quem dizeis que eu sou?” Ele os provocava a fim de que eles próprios se situassem e tivessem conhecimento espiritual da Sua verdadeira identidade. Todos nós precisamos ter convicção da nossa missão aqui na terra, portanto, é também muito importante que tenhamos conhecimento acerca de nós mesmos e de quem somos para todos com quem nos relacionamos e interagimos. Cada um de nós tem uma incumbência muito especial aos olhos de Deus. Somos instrumentos Seus na concretização do Plano de Salvação. E, por isso, a nossa maneira de ser e de agir, as nossas aptidões naturais vão dando o matiz para que as pessoas nos ajudem a descobrir a nossa vocação. Quanto mais temos consciência de quem somos aos olhos do nosso próximo, mais facilmente poderemos descobrir o nosso carisma e, consequentemente a missão que a nós foi destinada por Deus. No entanto, para que possamos entender a nossa identidade e das pessoas que nos cercam precisamos entrar em comunhão com o Espírito Santo, que nos convence da verdade e ilumina a nossa inteligência. Inspirado pelo Espírito Santo Simão foi aquele que apontou a verdadeira identidade de Jesus. Por isso, o próprio Jesus o congratulou! Ele soube escutar a revelação do Pai e proclamar que “Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo”. E foi aí, então, que Jesus o conscientizou da sua missão aqui na terra, dando-lhe poder e autoridade para ser o chefe da Sua Igreja. “Tu és Pedro”, disse Jesus, mostrando que o seu nome identificava a sua missão de pedestal da Igreja nascente. Quando entregou a Pedro as chaves do reino dos céus, Jesus mostrou que o reino dos céus começa aqui na terra, na Igreja que Ele fundou e que tem autoridade para ligar ou desligar. Somos felizes na medida em que, como Pedro, também reconhecemos que “Jesus é o Cristo o Filho do Deus vivo”, por isso está no meio de nós. - Você também diante de Deus tem um nome que designa uma missão muito especial. O que pode significar? Pergunte ao Espírito Santo! - Você sabia que tudo o que você fizer na terra, terá também repercussão no céu? - Dê a você mesmo (a) um nome que designe uma virtude, uma qualidade, ou uma maneira de ser.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO