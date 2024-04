Informa a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços: a balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 2,940 bilhões na terceira semana deste mês de abril.

As exportações alcançaram US$ 8,015 bilhões, enquanto as importações ficaram no patamar de US$ 5,076 bilhões.

Neste mês, o superávit da balança comercial é de US$ 7,6 bilhões.

No ano, de janeiro a abril, esse superávit já é de US$ 26,737 bilhões.