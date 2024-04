Grupo Edson Queiroz mostra ao Lide seu modelo de governança

Um dos principais grupos empresariais multissetoriais do país, com sede no Ceará e detentor das empresas Nacional Gás, Esmaltec, Minalba Brasil, entre outros negócios, o Grupo Edson Queiroz (GEQ) tem no seu modelo de governança e de gestão eficaz os diferenciais para as conquistas no cenário da economia nacional.

No início de abril, o Grupo anunciou ao mercado a marca de R$1,2 bilhão em Ebitda em 2023, resultado que representa um avanço significativo de 25% em comparação a 2022.

O modelo de governança como acelerador da transformação do grupo nos últimos anos será apresentado aos associados do Lide Ceará, em evento exclusivo para o grupo de líderes empresariais, a ser realizado na próxima sexta-feira, 26, no auditório da holding do GEQ, em Fortaleza.

As empresas associadas ao LIDE Ceará serão recepcionadas pelos empresários Igor Queiroz Barroso e Edson Queiroz Neto, membros do Conselho de Administração do Grupo, e pelo presidente Executivo do Grupo, Carlos Rotella, que farão apresentações para os convidados com números e informações sobre o GEQ.

“Este encontro exclusivo com os membros do Lide Ceará representa um marco na relação da empresa com o mercado, visto que a mesma, que já é uma gigante nacional, contabiliza resultados ainda mais expressivos nestes últimos anos, investindo em ESG e em toda uma transformação cultural e, neste momento, abrindo as portas para um diálogo mais intenso no ambiente de negócios brasileiro”, como comenta a empresária e presidente do Lide Ceará, Emília Buarque, que lidera o grupo empresarial mais expressivo do Estado, reunindo mais de 60% do PIB privado cearense.

Desde 1951, o Grupo Edson Queiroz (GEQ) se faz presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados. Ao longo da história, o Grupo consolidou uma cultura de pioneirismo e desenvolvimento de grandes negócios, empregando cerca de 10 mil colaboradores, entre próprios e terceiros, e guiando sempre suas decisões nos princípios éticos que baseiam todas as suas relações. Entre as áreas de atuação e marcas, estão: Energia, com armazenamento, envase e distribuição de GLP com a Nacional Gás; Eletrodomésticos, com a Esmaltec; Alimentos e Bebidas, com a Minalba Brasil e Comunicação, com o Sistema Verdes Mares.

Por sua vez, o Lide – Grupo de Líderes Empresariais – é uma organização multissetorial, multilateral e apartidária, que reúne empresários e CEOs de grandes e médias empresas, com o objetivo de fortalecer a livre iniciativa e discutir um ambiente Brasil promissor, sob os aspectos socioeconômico, ambiental e ético, além de ampliar oportunidades e dar projeção às empresas, sobretudo debatendo conteúdo expressivo para os negócios e para o país. Com 33 unidades no Brasil e exterior, o Lide marca forte presença na relação internacional com a América Latina.

Presidido pela empresária Emília Buarque, o Lide Ceará mantém anualmente uma agenda de atividades de fevereiro a novembro, com conteúdo de altíssimo nível e acesso aos principais expoentes do país no campo empresarial e no poder público.