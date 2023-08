Sudene libera mais R$ 47,7 milhões para Complexo Solar em Abaiara

Em mensagem a esta coluna, a Sudene informa: cinco parques solares fotovoltaicos, instalados no município cearense de Abaiara, receberam R$ 47,74 milhões referentes à sexta parcela de financiamento do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), da Sudene.

Os recursos destinam-se aos parques solares Milagres I, II, III, IV e V da Lightsoucer Geração de Energia S.A, em instalação em Abaiara.

Os parques tiveram os projetos aprovados pela diretoria colegiada da Sudene em outubro de 2021 e integram um complexo de geração de energia solar fotovoltaica com capacidade instalada de 210 MW (megawatts), que deve entrar em operação no próximo ano.



De acordo com a coordenação-geral de Fundos de Desenvolvimento e de Financiamento da Sudene, o investimento total previsto para os parques é de R$ 782,65 milhões e a participação do FDNE é de R$ 422,95 milhões.

As primeiras cinco liberações alcançaram R$ 310,40 milhões, enquanto a sexta parcela ficou em R$ 44,74 milhões, o que totaliza R$ 355,15 milhões repassados pelo FDNE até agora.

O superintendente da Sudene, Danilo Cabral, diz que “o apoio dado pela Autarquia aos projetos de energia renovável tem sido fundamental para ampliar a capacidade de produção de energia eólica e solar fotovoltaica instalada no país”.



O complexo solar, de responsabilidade da Lightsource Bp, está mantendo cerca de 800 empregos diretos e dois mil indiretos na atual fase de implantação.

Quando estiver em operação, a estimativa é de que sejam 10 postos de trabalho diretos e 30 indiretos.

O projeto Milagres gerará aproximadamente 460 mil MWh por ano, energia é suficiente para abastecer aproximadamente 212 mil residências.

O Complexo será conectado ao Sistema Integrado Nacional (SIN), injetando energia limpa por meio do seccionamento de uma linha de transmissão de 230kV existente, de propriedade da Chesf, que conecta as subestações Milagres e Bom Nome.



O Banco do Brasil, instituição financeira responsável pela operação, informou que a Lightsource Bp desenvolverá programas focados em práticas ambientais e no bem-estar das comunidades que vivem em torno do Complexo, com previsão de investimentos de R$ 2,3 milhões para a execução de programas de gestão, controle e educação ambiental, além do Investimento Social Privado (ISP), com ações voltadas para agricultura familiar, saneamento básico e capacitação profissional.