Sistema Interligado Nacional tem reforço da Chesf

Atenção! A Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), uma das maiores geradoras e transmissoras do Brasil, energizou nesta terça-feira, 12, o quarto banco de autotransformadores de alta tensão 500kV/230kV da Subestação Teresina II, na qual investiu R$ 33 milhões.

Com essa operação, foi reforçado o Sistema Interligado Nacional para transmissão de energia elétrica entre as regiões do país.

Segundo a Chesf, a Subestação Teresina II evitará a sobrecarga nas unidades, em caso de ocorrência, o que permitirá mais confiabilidade no fornecimento de energia, com incremento de 30% de potência no sistema Chesf.

"Estamos entregando essa obra com 11 meses de antecedência do prazo previsto na autorização da Agência Nacional e Energia Elétrica (Aneel). Assim, a Chesf mostra sua competitividade frente ao mercado, além de eficiência e foco na sustentabilidade empresarial, somando uma receita anual de R$ 5,7 bilhões por ano", destacou o diretor de Engenharia da empresa, Reive Barros.