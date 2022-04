Senai-Ceará qualifica trabalhadores em Icó

Está dando certo a parceria do Senai-Ceará com a Prefeitura de Icó, no Centro-Sul do Estado, 300 quilômetros ao Sul de Fortaleza: uma turma de 120 pessoas ganhou nova perspectiva de emprego no setor da indústria, depois de passar pelo projeto “Qualifica Icó”, desenvolvido pelo Senai-Ceará, em estreita colaboração com a prefeitura municipal.

Os cursos técnicos aos quais elas se submeteram foram das áreas de alimento e vestuário, e são fruto de contrato celebrado em outubro do ano passado durante a edição da Assembleia Itinerante, programa desenvolvido pela Assembleia Legislativa do Ceará, que recebe o apoio da Federação das Indústrias (Fiec).

Na ocasião, a prefeita de Icó, Laís Nunes, procurou o Senai, cujos professores ministraram os cursos de qualificação técnica.

Os cursos duraram, de forma intensiva. Na cerimônia de entrega dos certificados, realizada no Teatro Ribeiro dos Icós, estiveram presentes a secretária do Desenvolvimento Social e Trabalho de Icó, Luma Cavalcante; o secretário adjunto, Igor Batista; os professores Rigoberto Caldas e Aparecida Oliveira, além do gerente da unidade do Senai em Juazeiro do Norte, Maurício Barreira.

Falando em nome do Senai-Ceará, Maurício Barreira declarou-se otimista com a realização dos cursos técnicos.

“Foi um sucesso total, visto que dos 120 estudantes, 40 já estão empreendendo, o que representa 30% do total, abrindo as possibilidades para que os outros caminhem na mesma direção. O que motiva mesmo é que, com essa iniciativa, é a esperança de as pessoas saiam do assistencialismo”, acrescentou ele.

A mesma cerimônia marcou o lançamento da 2ª edição do projeto, que oferecerá quatro turmas de qualificação nas áreas de Mecânica de Motocicletas, Instalação e Manutenção de Ar-Condicionado, Técnicas de Pintura de Obras e Técnicas de Revestimento Cerâmico.

O início das turmas está previsto ainda para o mês de abril.