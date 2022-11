Sinduscon Ceará celebra 80 anos e premia a Construtora do Ano 2022

Na próxima quinta-feira, 17, às 19h45, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-Ceará) celebrará, em grande festa no Theatro José de Alencar, seus 80 anos de atividades com alguns números que impressionam, como este: ele tem cerca de 300 empresas associadas, o que o transforma num gigante do universo sindical patronal cearense.



O Sinduscon-Ceará é o segundo maior do país – atrás apenas do de São Paulo, a locomotiva industrial brasileira.

Na noite do seu octogésimo ano de vida, o Sinduscon Ceara, presidido peplo empresário Patriolino Dias, sócio e CEO da Construtora Dias de Sousa, entregará o seu cobiçado troféu “Construtora do Ano 2022”, cuja ganhadora só será revelada na hora.



Também serão anunciadas e entregues premiações nas seguintes categorias: Operário do Ano, Responsabilidade Social, Resgate Histórico, Tecnologia, Qualidade e Inovação, Desenvolvimento Setorial e Projeto Arquitetônico.

A escolha da “Construtora do Ano” é feita por meio de uma metodologia de avaliação pautada na excelência dos quesitos: gestão e qualidade, segurança do trabalho, sustentabilidade e meio ambiente. O objetivo principal é valorizar a organização, planejamentos e iniciativas promovidas nas empresas, tendo como foco os processos na obra de cada construtora.

As empresas inscritas estão sendo avaliadas desde o mês de julho, por meio de análises documentais, auditorias externas nos canteiros de obras e nos escritórios sede das empresas, por meio da aplicação de checklists comprovando processos, registros, controles, normas, legislações pertinentes e boas práticas.

Estão concorrendo as seguintes empresas: Correta Engenharia; CR Duarte Engenharia, Diagonal Engenharia, Construtora Marquise e Construtora Mota Machado.

Para o presidente do Sinduscon Ceará, Patriolino Dias de Sousa, é bom voltar a realizar a premiação após dois anos de pandemia.

"O Prêmio da Construção já faz parte da história do Sinduscon Ceará. Desta entidade que transcende sua função originária de defensora dos interesses de seus associados, passando a cumprir um papel social inestimável, promovendo o desenvolvimento urbano do nosso Estado. Premiar essas personalidades e construtoras é reconhecer a excelência do trabalho que é entregue à sociedade", destacou ele.

Neste 2022, o evento terá uma edição especial, em comemoração aos 80 anos do Sinduscon Ceará, para o que o Sinduscon teve a colaboração do Sistema Fiec e do Sebrae, além de várias empresas do setor ou ligados a ele.

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará é o segundo maior Sinduscon do Brasil e a entidade de classe representativa do setor patronal da construção civil no Estado.

A entidade congrega cerca de 300 construtoras associadas e participa ativamente no processo de desenvolvimento do Ceará no âmbito socioeconômico, junto ao poder público e na defesa dos interesses da classe construtora.

O Sinduscon Ceará é um dos 40 sindicatos patronais ligados à Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

O setor da construção civil gera, no Ceará, quase 80 mil empregos diretos, sendo responsável por 5% do PIB.