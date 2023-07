Simec troca de presidente: sai Sampaio Filho, entra César Barros

Entidade sindical marcada pela constante renovação dos seus dirigentes, que, desde 1981, muda sua diretoria de quatro em quatro anos, o Sindicato da Indústria Metal Mecânica do Ceará (Simec), filiado à Federação das Indústrias (Fiec), trocará de presidente quarta-feira, 12: sairá Sampaio Filho, que ficou no cargo por oito anos – seu antecessor Ricard Pereira ficou sete – e entrará César Oliveira Barros Leal, cujo mandato irá até 2027.

O evento de posse do novo presidente do Simec será realizado às 19 horas no auditório principal da Casa da Indústria, sede da Fiec. Na ocasião, será lançado o livro “Simec 50 Anos – uma história de transformação, força e resiliência”.

Sampaio Filho diz em comunicado distribuído ontem pela assessoria de imprensa do Simec que está deixando para o seu sucessor um sindicato com “uma estrutura organizacional enxuta, proativa, dinâmica, superavitária, acreditada pelos associados e reconhecida por sua eficiência operacional e eficácia nas entregas que faz”.

Sampaio Filho não se desligará da Fiec: ele continuará ocupando a função executiva de coordenador do Observatório da Indústria, uma moderna plataforma digital que contém alguns bilhões de informações e dados da economia do Ceará, do Brasil e do mundo, os quais orientam o empresário na hora de decidir onde, quando, como e em que investir aqui.

A troca de comando do Simec será comandada pelo presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante.