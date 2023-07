Cearense BCP Engenharia é 1ª construtora do País com Selo Triplo AAA

Festa na indústria da construção civil cearense! A BCP Engenharia, que está há apenas 10 anos no mercado, tornou-se nesta segunda-feira, 10, a primeira construtora brasileira a exibir a Certificação AAA do Bureau Veritas que acompanha o Selo ESG da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), cujo presidente, Ricardo Cavalcante, o entregou hoje ao CEO da empresa, Tom Holanda.

A solenidade e entrega aconteceu na cobertura da Casa da Indústria, sede da Fiec, com a presença da primeira-dama do Estado do. Ceará, Lia de Freitas.

Também receberam o Selo ESG-Fiec duas outras empresas industriais cearenses – a Jangadeiro Têxtil e a Interplat.

Ao saudar as três empresas, o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, citou o Papa Francisco, que, em 2015, em uma visita à América Latina, disse: “Recebemos o mundo como herança dos nossos pais, mas também lembremos que o recebemos como um empréstimo dos nossos filhos e das gerações futuras, a quem o temos de devolver. E melhorado.”

Ele se referiu aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela ONU e celebrados por 193 países, cujos governos se comprometeram a cumpri-los até 2030.

“Os ODS não nasceram como obrigação, como uma lei global, mas como um desafio às nações, às empresas e às pessoas para que se engajassem na luta por um mundo mais justo, igualitário, tolerante e socialmente inclusivo. Um mundo no qual todas as nações possam vivenciar crescimento econômico de um modo sustentável e inclusivo, com trabalho decente para todos, e ao mesmo tempo, protegendo meio ambiente e preservando a biodiversidade”.

Ricardo Cavalcante abordou a criação do Núcleo ESG da Fiec, que nasceu com o propósito de disseminar a cultura sustentabilidade no ambiente industrial cearense e que logo se fez referência nacional. Lembrou que entre as responsabilidades do núcleo estão “o apoio a políticas de redução dos impactos ambientais nos processos operacionais; ações de valorização do capital humano; e o desenvolvimento de programas que fortalecem as estruturas de governança das nossas indústrias”.

E citou que, “após seguirem todos os passos previstos no processo de certificação conduzido pelo Núcleo ESG-FIEC, e depois de se submeterem à rigorosa auditoria realizada pelo Bureau Veritas, a Jangadeiro Têxtil, a Intraplast e a BCP Engenharia fizeram jus ao Selo ESG-FIEC de Indústria Sustentável”.

Ricardo Cavalcante listou as virtudes de cada uma das três empresas que receberam o Selo ESG-Fiec:

“A Jangadeiro Têxtil, criada pelo saudoso Alberto Baquit e atualmente liderada por seus Filhos, é uma das mais tradicionais indústrias do segmento têxtil no Ceará. Com a missão de inspirar e servir o mercado brasileiro da indústria do vestuário, e com a visã o de ser referência em soluções de moda com impacto positivo, a Jangadeiro Têxtil traz a sustentabilidade no seu DNA. Seu compromisso se estende por toda a cadeia de valor em que está inserida.”

“A IntraPlast é uma empresa ainda relativamente jovem, com pouco mais que uma década de atuação, mas que tem gradativamente conquistado o reconhecimento do mercado de embalagens para alimentos. Seu fundador, Beto Chaves, com participação ativa no associativismo industrial, tem um forte compromisso com a sustentabilidade. Os produtos que desenvolve são feitos com material 100% reaproveitável, cujo descarte consciente pode reduzir drasticamente o problema da poluição.”

“A BCP Engenharia acaba de completar sua primeira década de existência, e já se revela uma das mais dinâmicas empresas do setor de construção. Especializada em projetos e execução de obras de grandes complexos comerciais atacadistas e industriais, a empresa tem um compromisso expresso com um conjunto de valores e critérios éticos responsáveis.

“Ao conquistar o Selo ESG-FIEC de Indústria Sustentável, a BCP Engenharia torna-se a primeira construtora do país reconhecida pelo Bureau Veritas com um Triplo A.

“O Sistema FIEC parabeniza a todos os colaboradores da BCP, na pessoa de seu presidente, Tom Holanda, por mais essa conquista.”