Severino Neto, do Mercadinho São Luiz, é o Lojista do Ano

Foi uma festa de arromba a que ontem, quinta-feira, 7, promoveu no La Maison Dunas a Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL) para entregar o Troféu de Lojista do Ano 2023 ao empresário Severino Ramalho Neto, sócio majoritário e CEO da rede de lojas Mercadinhos São Luiz.

Cerca de mil lojistas cearense compareceram ao evento, que aconteceu na pauta do preciso.

Entre os presentes, os grandes líderes do varejo cearense – Assis Cavalcante, presidente da CDL Fortaleza; Freitas Cordeiro, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDLC); Honório Pinheiro, ex-presidente da CDL, da FCDLC e da Confederação Nacional do Comércio Lojista; e Pio Rodrigues, que é visto e respeitado como uma espécie de grande mentor e consultor do universo lojista estadual.

A cerimônia começou com o discurso de Assis Cavalcante, abordando o sucesso que é a 27ª edição do Natal de Luz, uma ideia de Pio Rodrigues que nasceu em Fortaleza e se espalhou para quase todo o interior do Ceará.

Em seguida, Assis Cavalcante referiu-se à Faculdade CDL “que foi credenciada em 2008 e hoje está entre as 10 melhores faculdades do estado do Ceará; atualmente possui cerca 2060 alunos matriculados nos cursos de Graduação Bacharelados e Tecnológicos, além dos cursos de Pós-graduação”.

Ele disse ainda que a missão da Faculdade CDL “é ser uma instituição inovadora, com o compromisso de gerar e difundir conhecimento, formando pessoas capacitadas para o exercício profissional pautado na cidadania e na ética”.

E lembrou que, nos seus 15 anos de atividade, a Faculdade CDL já formou e qualificou para o mercado de trabalho profissionais nos diferentes cursos de graduação e pós-graduação, e mais de 81 mil alunos capacitados nos cursos de extensão.

“Hoje, a Faculdade CDL possui uma administração executiva moderna, com ferramentas de gestão do mais alto nível e profissionais administrativos e docentes com grande expertise nas áreas de atuação”, disse Assis Cavalcante.

Depois de receber o Troféu de Lojista do Ano, Severino Neto pronunciou um discurso de agradecimento, qye começou assim:

“Em um ano de profundos desafios para aqueles que se entregam à missão de construir o país, ser homenageado com o Troféu e Lojista do Ano 2023 cai como um alento sobre a minha alma de empreendedor, um blogueiro do varejo. Ao longo dos anos, tenho tido a felicidade de ser dignado com homenagens desta casa. A maior delas, a recente delegação dos senhores e senhoras, conferindo-me a honra de presidir a gloriosa Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza.

“Foi nessa missão que aprendi a importância histórica e institucional das Câmaras de Dirigentes Lojistas na vida econômica e social do Ceará”.

O Lojista do Ano prosseguiu dizendo que, agora, com o Troféu na mão, tem deveres a cumprir. Um deles é o de “participar atentamente da travessia econômica que ora vive o país e que nos atinge diretamente, como a Reforma Tributária em vias de votação no Congresso, reforma essa que esperamos corrija de vez incentivos e desequilíbrios tributários que ameaçam as relações no mercado do varejo”.

Severino Neto seguiu em frente:

“Devemos permanecer atentos aos aperfeiçoamentos tecnológicos nas relações com os nossos clientes e fornecedores; atentos aos impactos ambientais e da Inteligência Artificial; ao movimento das moedas digitais e dos meios eletrônicos de pagamento; perseguir a redução das taxas de juros vigentes, que freiam o consumo e a economia como um todo; atentos ao controle da inflação, e assim melhorar o ambiente de negócios e agir na proteção da renda dos brasileiros; ecoar contra a corrupção na política e buscar com o Estado a segurança da sociedade contra a violência”.

Ele concluiu com as seguintes palavras:

“Há um mundo intranquilo com as questões climáticas; o respeito às questões de gênero e raça. Nossos lugares de trabalho devem ser lugares seguros e acolhedores para as mulheres, ora vítimas do machismo violento em todo o mundo.

“Quero terminar minhas palavras de gratidão e encantamento por esta linda noite de confraternização, ratificando meu compromisso de engrandecer este troféu, o qual desejo compartilhar com os 3 mil colaboradores dos Mercadinhos São Luiz e com todos aqueles que, nestes 50 anos de vida da empresa, têm participado da nossa história de sucessos e desafios”.