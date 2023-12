BNB anuncia que investirá R$ 11 bi em infraestrutura em 2024

Página patrocinada por:

Ontem, quinta-feira, 7, na Bolsa de Valores B3, em São Paulo, o Banco do Nordeste (BNB) apresentou previsões de investimento de R$ 11 bilhões em infraestrutura em 2024, as oportunidades de negócios e, também, o escritório de apoio técnico a projetos de Parcerias Públicas Privadas (PPP).

Falando na ocasião, o diretor de Planejamento do BNB, José Aldemir Freire, disse que o país está iniciando um bom momento para novos investimentos.

"Os recursos estão voltando ao mercado e diversas oportunidades na área de atuação do Banco estão surgindo, a exemplo das ferrovias Nova Transnordestina e as linhas de integração, os portos de Pecém, Suape, Salvador, Aratu e o novo Porto Sul e, principalmente, em saneamento básico", afirmou ele.

A apresentação foi feita durante o Fórum Infraestrutura Cidades e Investimentos, realizado pela revista Exame e B3, em São Paulo, que reuniu representantes de fundos de investimentos e financiadores de projetos, além de gestores públicos e prestadores de serviços.

De acordo com Aldemir Freire, o BNB vem executando um trabalho de diversificação de investimentos em infraestrutura.

"São oportunidades que já começaram a surgir em 2023. Até o fechamento do terceiro trimestre, o Banco do Nordeste já havia contratado mais de R$ 3,3 bilhões em saneamento básico, portuário e logística. Esses segmentos responderam por 41% de todas as contratações de infraestrutura, setor que recebeu R$ 8,1 bilhões e inclui energia, combustível, comunicações, rodovias e ferrovias", disse..

Os recursos são do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e servem para impulsionar os investimentos em serviços essenciais na área atendida pelo Banco do Nordeste, que inclui todos estados nordestinos e parte de Minas Gerais e Espírito Santo.

O segmento de energia continua tendo o maior peso relativo do investimento com cerca de 52%. Os projetos incluem geração e transmissão com cerca de R$ 4,2 bilhões. Os outros segmentos de infraestrutura foram comunicações (R$ 372 milhões), rodovias ou ferrovias (R$ 105 milhões) e gás natural (R$ 40 milhões).

Durante o Fórum Infraestrutura, o superintendente de Políticas de Desenvolvimento Sustentável do BNB, Irenaldo Rubens, apresentou as linhas de crédito voltadas ao financiamento de projetos de transporte com combustíveis limpos. A expectativa é que o transporte coletivo passe por uma mudança significativa nos próximos anos, o que gera oportunidade de negócios.