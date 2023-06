Será no Centro de Eventos a Fiec Summit 2023 Hidrogênio Verde

Atenção! Será no Centro de Eventos do Ceará a Fiec Summit 2023 Hidrogênio Verde, que, como nas vezes anteriores, reunirá aqui grandes empresas e empresários nacionais e estrangeiras, além de técnicos especialistas de vários países e mais autoridades do Governo Federal e dos governos estaduais para dois dias de intenso debate sobre a produção, o armazenamento, o transporte e o uso do H2V – verde porque produzido com energias renováveis.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Ricardo Cavalcante, disse a esta coluna que o edifício da Casa da Indústria, sede da Fiec, que tem três auditórios, “ficou pequeno para a grandiosidade que assumiu o evento”, razão por que ele mudará de endereço.

A data do Fiec Summit 2023 Hidrogênio Verde está confirmada: dias 25 e 26 de outubro, adiantou o presidente da Fiec.

Neste ano, o evento – que é, como o foi em 2022, voltado para um público específico, ou seja, o diretamente envolvido na pesquisa e na produção do Hidrogênio Verde – será 90% presencial: haverá poucas palestras por teleconferência, segundo apurou esta coluna.

O Fiec Summit 2023 Hidrogênio Verde abrirá, nos próximos dias, as inscrições dos interessados em tomar parte dele. As inscrições serão feitas pela internet, para o que a Fiec criará um link especial.

Os seus organizadores já adiantam que, como no ano passado, o acesso ao evento, apesar de sua grandiosidade, será restrito ao público ligado, especificamente, à geração de energias solar e eólica onshore e offshore e à produção do H2V

ARCELORMITTAL SUBSTITUIRÁ CARVÃO POR ENERGIA RENOVÁVEL.

Nesta segunda-feira, 19, esta coluna recebeu de uma fonte com escritório na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, a informação de que a gigante multinacional indiana ArcelorMittal, dona da usina siderúrgica do Pecém, vai substituir, em curtíssimo prazo, sua matriz energética: ela trocará o carvão mineral norte-americano que utiliza hoje pela energia solar e eólica gerada pela Casa dos Ventos, empresa do cearense Mário Araripe.

Objetivo da ArcelorMittal com esse projeto: produzir o aço verde, produto que será demandado no mundo por todos os setores da chamada Indústria 4.0.

Em dezembro do ano passado, a Casa dos Ventos e a Comerc Eficiência celebraram contrato com o Complexo do Pecém para a implantação de uma unidade industrial que produzirá Hidrogênio e Amônia verdes em área de 60 hectares na geografia da Zona de Processamento para Ecxportação – a ZPE Ceará.

Na época da assinatura desse contrato, foi anunciado que a primeira etapa do projeto – que está sob análise do Ibama para obtenção do Licenciamento Ambiental – operará a partir de 2026, produzindo 2,4W por eletrólise suficientes para a produção de mais de 1 mil toneladas de Hidrogênio Verde por dia e 2,2 milhões de toneladas de amônia por ano.

A Fiec Summit 2023 Hidrogênio Verde vai reunir todos os atores envolvidos no projeto mundial – o Brasil e o Ceará no meio – de descarbonização do planeta. É esse projeto que está acelerando a fabricação de carros elétricos e a troca de combustíveis fósseis por novas e limpas fontes de energia.