Seis meses antes do prazo, Moura Dubeux entrega Meet Aldeota

Com seis meses de antecedência, a Construtora Moura Dubeux realizará quarta-feira, 19, às 18h30, mais uma entrega das chaves aos proprietários dos apartamentos do edifício Meet Aldeota, localizado no bairro de mesmo nome.

Na mesma oportunidade será realizada a primeira assembleia de instalação do condomínio, na qual serão eleitos o síndico, o subsíndico e os integrantes do conselho fiscal.

O edifício será entregue com a certificação Edge (Excellence in Design for Greater Efficiencies), criada pela Internacional Finance Corporation (IFC – instituição do Banco Mundial), concedida no dia 29 e junho passado.

Com os recursos otimizados, o Meet Aldeota apresentou 58% de economia em energia elétrica e resíduos utilizados durante a construção. Além disso, também garantiu a redução de 37% no uso de água.

O selo é um sistema de certificação internacional de edifícios focado em eficiência hídrica e energética – comparada em relação a uma linha de base, calculada a partir de uma série de informações sobre o projeto, como tipologia, localização geográfica e quantidade de pisos.

Entre os exemplos de conforto e economia que o Meet apresenta, estão os vidros aplicados no prédio - que têm índice melhorado de reflexão de calor, trazendo mais conforto térmico para diminuir a necessidade de ar-condicionado. Já nas áreas comuns, a coleta de lixo é segmentada para reduzir desperdícios e facilitar a reciclagem.

Em suas construções, a Moura Dubeux adota práticas ESG (environmental, social and governance), com destaque para a rígida política de Governança. A Companhia tem na sua estrutura gerencial um Conselho de Administração, Comitês de Auditoria e Risco e de Ética e Conduta. No âmbito social, vem atuando em projetos de desenvolvimento, inclusão, diversidade e bem-estar para os seus colaboradores.

No aspecto ambiental, a Moura Dubeux segue diretrizes de sustentabilidade definidas desde a concepção dos projetos, o que garante o padrão de cuidado ambiental desejado pela empresa.

Além de seguir a diretriz de sustentabilidade, a Moura Dubeux tem optado por financiamentos de construção na modalidade verde.

Exemplos disso são o próprio Meet Aldeota e o Beach Class Meireles, que optaram pelo Plano Empresário Verde do Itaú BBA, sendo a primeira incorporadora do Nordeste a obter o selo direcionado para construtoras que se comprometem com a redução de consumo de água, energia e materiais, por meio do selo ambiental EDGE.

O Meet Aldeota foi erguido em um terreno de 2,5 mil m² de área total, com uma torre de 66 apartamentos de 112m² a 117 m2, com 3 suítes, varanda gourmet integrada à cozinha, duas vagas de garagem – com todas as unidades voltadas para o nascente.

Há uma infraestrutura completa de lazer integrada, incluindo piscina adulto e infantil, hidromassagem integrada à piscina, terraço com playground ao ar livre, espaço kids, academia, deck com churrasqueira, salão de festas com espaço gourmet, festas ao ar livre, pet wash, bicicletário e guarda-e-commerce.

De acordo com o diretor de Incorporação da Moura Dubeux, Fernando Amorim, a entrega antecipada em seis meses do Meet Aldeota demonstra o compromisso da incorporadora com os clientes.

“Estamos com mais cinco obras em ritmo acelerado de construção, com possibilidade de mais uma entrega antecipada em 2023, com o Artiz Meireles”, revela Amorim.

Comemorando 40 anos de trabalho no segmento de edifícios de médio e alto padrão, a Moura Dubeux integra o Novo Mercado da Bolsa de Valores B3 (MDNE3) desde fevereiro de 2020 e é a primeira em market share na Região Nordeste.

Tem forte presença, ainda, no segmento composto por flats, hotéis e resorts, voltado aos consumidores de alto padrão e estrangeiros.

A empresa Iniciou suas atividades em Pernambuco e está hoje presente em Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Sergipe.

No Ceará, a Moura Dubex está há 16 anos, tendo entregado até agora 22 empreendimentos, estando hoje com sete canteiros de obras em execução simultâneas.