Rede Óticas Visão instala e opera laboratório da alemã Schneider

Quatro meses de obras e de treinamento e R$ 2,5 milhões de investimentos depois, foi inaugurado e já opera com sucesso o FortLab Ótica Visão que, com equipamentos fornecidos pela alemã Schneider, é agora o mais moderno laboratório cearense de fabricação de lentes para óculos de grau.

Para que se tenha uma ideia do que isso representa, basta dizer que o Brasil tem dois grandes laboratórios que atendem o mercado do ponto de vista industrial, mas apenas um que atende o varejo, e este é o FortLab instalado pelo Grupo Óticas Visão, cujas 27 lojas já são atendidas por ele, com exclusividade.

O laboratório está instalado na Praça do Ferreira, no lado da rua Major Facundo, no térreo do belo prédio do antigo Hotel Excelsior. Seu time de oito técnicos foi treinado por um especialista da Schneider, do qual aprenderam, durante 15 dias de intenso curso, os mínimos detalhes da fabricação de lentes – brancas e escuras – para óculos de grau.

Assis Cavalcante, que lidera com os filhos e a esposa Edna o Grupo Ótica Visão, disse à coluna que o seu laboratório produz, diariamente, 100 pares de óculos, o que revela a rapidez do processo, que é todo automatizado, utilizando a mais moderna tecnologia ótica alemã, “reconhecida como a melhor do mundo”, como ele faz questão de acentuar.

O processo de fabricação começa pela leitura da receita do cliente, cujos dados são transmitidos pela internet à Schneider, na Alemanha, que, menos de 10 segundos depois, emite as informações de como as lentes devem ser fabricadas.

Após produzidas, as lentes são cortadas segundo as curvas da armação escolhida pelo cliente. Todo esse processo demora 20 minutos, “e aqui está o lado bom da sofisticada tecnologia que importamos”, informa Assis Cavalcante exibindo uma ponta de orgulho.

Seu próximo objetivo, que será alcançado dentro de um ano, já está fixado: a instalação de um laboratório antirreflexo, também com tecnologia alemã da Schneider.

Na conversa que manteve com esta coluna, Assis Cavalcante, tal qual um especialista em ótica, transmitiu o seguinte recado a quem usa óculos:

“Não limpe seus óculos. Lave-os”.