Evangelho de hoje, 2ª feira, 17/07/23 (Mt 10, 34-11,1)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra; não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe; e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo: não perderá a sua recompensa.' Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos doze discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles.

Reflexão - Jesus no tira a paz da acomodação e nos entrega a espada do Espírito Santo!

Neste Evangelho Jesus nos orienta a viver aqui na terra sabendo distinguir o que é de Deus e o que é do mundo e nos dá um veredicto: Ele em primeiro lugar! Em primeiro lugar o Evangelho e os Seus ensinamentos. Por isso, não podemos seguir o ensinamento daqueles que contradizem a Sua Palavra mesmo que sejam pessoas muito queridas para nós, como nosso pai ou nossa mãe. O seguimento a Cristo nos condiciona a tê-Lo em primeiro lugar na nossa vida! Antes de tudo, precisamos vivenciar o Evangelho e os ensinamentos de Deus Pai, que Jesus veio nos revelar. A Palavra de Deus é guia para nossa caminhada, por isso é preciso perceber em que ponto estamos contrários ao que Jesus nos ordena. Com este ensinamento Jesus vem arrancar das nossas mãos a paz da acomodação e nos entregar a espada do Espírito Santo para que possamos lutar contra toda heresia e contratestemunho. Ele veio trazer a Sua paz que é gerada na justiça de Deus e na Sua vontade para a nossa vida. O homem justo é aquele que faz a vontade de Deus e vive de acordo com os Seus ensinamentos. A vontade de Deus, portanto, é soberana e está acima da vontade dos homens, por isso, Ele é bem claro e explícito quando afirma que não é digno de si todo aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a Ele. Amar no sentido de ouvir mais, seguir mais, dar mais atenção, privilegiar, enfim, ter mais consideração e obedecer. Jesus não veio nos separar fisicamente uns dos outros, mas sim, das ações, da mentalidade e das práticas dos que são do mundo. Quem quiser seguir a Jesus não ficará sem recompensa! Quem acolher aquele que vem em Seu Nome será acolhido também pelo Pai! Quem tomar a sua cruz assumindo a vida dentro dos conceitos evangélicos imitando a Jesus que morreu na Cruz para nos salvar será digno de ser Seu discípulo. Assumimos a cruz quando nos apossamos da Sua salvação e não queremos promover a nossa própria salvação. - A quem você costuma seguir: ao que Deus lhe recomenda ou o que os seus queridos lhe sugerem? – Você seria capaz de fazer uma opção radical por Deus, mesmo que fique contra toda a sua família? - Você já tentou atrair a sua família para Deus, da mesma forma que as outras pessoas tentam atrai-la para o mundo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO