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Secretário Fábio Feijó reúne-se com diretor do Porto de Roterdã

Ele apresentou a seu amigo Tim de Knegt a estratégia do desenvolvimento econômico do Ceará. Knegt irá a Fortaleza em setembro.

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
Egídio Serpa
Legenda: Fábio Feijó (E) e Tim de Knegth conversaram durante uma hora no gabinete deste, na sede da Autoridade Portuária de Roterdã
Foto: Tim de Knegth (selfie)
Um oferecimento de:

Roterdã (Holanda) – Boa notícia! As relações do governo do Ceará com seu sócio Porto de Roterdã mantêm-se em alto nível, cordiais e profundas. Ontem, quarta-feira, 8, o secretário do Desenvolvimento Econômico do governo cearense, Fábio Feijó, reuniu-se com Tim de Knegth, responsável pela estratégia financeira e pelos investimentos de longo prazo do Porto de Roterdã, além de representante do acionista holandês na governança da sociedade com o Complexo do Pecém. Ambos são amigos. 

A pedido desta coluna, Fábio Feijó elaborou um texto detalhando sua reunião com o executivo do maior porto marítimo da Europa. A seguir, o seu relato: 

“Durante a presente missão do Ceará na Holanda, tive ontem, quarta-feira, uma importante reunião institucional com Tim de Knegt. Na condição de secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará e de representante do acionista Governo do Estado, que detém 70% de participação no Complexo do Pecém, aproveitei o convite de Tim para fortalecer o relacionamento entre os dois sócios e discutir o avanço de projetos estratégicos.  

“Apresentei a ele a Estratégia de Desenvolvimento Econômico do Ceará, construída em 2023 e em execução desde 2024. O retorno foi bastante positivo. Tim destacou a consistência do planejamento, especialmente pela integração entre política industrial, infraestrutura logística e desenvolvimento portuário, modelo que guarda forte convergência com a experiência holandesa.  

“Também compartilhei os avanços do Hub Siderúrgico do Pecém, com foco no adensamento da cadeia do aço. Essa diretriz já apresenta resultados concretos, como o anúncio da ArcelorMittal Pecém para implantação de uma nova linha de laminados a quente no Complexo do Pecém.  

“Conversamos ainda sobre a missão empresarial voltada ao agronegócio e à horticultura protegida. Nas visitas realizadas, identificamos os principais desafios enfrentados pela Holanda para ampliar sua produção de alimentos, o que tem levado empresas a buscar novas fronteiras produtivas fora da Europa.  

“Nesse contexto, apresentamos o Ceará como uma alternativa altamente competitiva, reunindo energia renovável de baixo custo, disponibilidade de áreas, mão de obra qualificada, experiência em cultivo protegido e uma logística diferenciada por meio do Porto do Pecém, com conexão direta e tempo de trânsito de aproximadamente oito dias até Rotterdam.   

“Tim destacou a grande convergência entre a estratégia adotada pelo Ceará e a trajetória de desenvolvimento da Holanda. Como encaminhamento, acordamos a criação de um grupo de trabalho entre o Governo do Estado, o Complexo do Pecém e o Porto de Rotterdam para avançar em projetos conjuntos até sua próxima visita ao Ceará, prevista para o início de setembro, aproveitando a experiência holandesa, os contatos estabelecidos durante esta missão e novas oportunidades de investimentos, logística e comércio bilateral.  

“Também discutimos as perspectivas do acordo entre Mercosul e União Europeia. Na avaliação do Porto de Rotterdam, sua implementação deverá ampliar significativamente o fluxo comercial entre os dois blocos, reforçando o papel estratégico do Complexo do Pecém como o porto brasileiro mais próximo da Europa, dotado de infraestrutura moderna, elevada eficiência operacional e ampla capacidade de expansão.  

Saí do encontro com a convicção de que a parceria de Rotterdam com Pecém vai muito além da participação societária. É uma aliança estratégica construída sobre confiança, troca de conhecimento e visão de longo prazo, que fortalece o desenvolvimento do Ceará e consolida o Complexo do Pecém como um dos principais ativos logísticos e industriais do Brasil.” 

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