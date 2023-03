SDE ganhará um S, de Sustentabilidade

Em primeira mão: a Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará mudará de nome. Nos próximos dias, passará a denominar-se Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDES).

Há uma torcida no meio empresarial para que o S da Sustentabilidade injete na SDE a energia de que precisará para enfrentar e vencer seus muitos desafios, dos quais os principais são os seguintes:

1 ) tornar realidade o Hub do Hidrogênio Verde acelerando os projetos com pré-contratos assinados com o Complexo do Pecém;

2) viabilizar a nova expansão do Porto do Pecém, para o que a CIPP S/A, com o aval do seu sócio Porto de Roterdã, buscará financiamento externo;

3) apressar os projetos de geração de energia eólica onshore, offshore e solar fotovoltaica, que abastecerão de energia limpa as unidades industriais produtoras do H2V no Pecém(os offshore demorarão cinco anos);

4) consolidar o Ceará como polo nacional produtor e exportador de frutas e hortaliças;

5) consolidar a agroindústria leiteira do estado, empregadora intensiva de mão de obra;

6) incentivar os projetos de recuperação de áreas degradadas, para o que há financiamento de organismos multilaterais, como a ONU.