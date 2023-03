M. Dias Branco usa o Metaverso para treinar equipes de vendas

Empresa líder do mercado de de massas e biscoitos do País, a cearense M. Dias Branco já capacitou, desde julho de 2021, cerca de 2.500 vendedores e promotores de venda, transmitindo, de forma imersiva e inovadora, os conceitos de “Loja Perfeita”, que estebelece um novo padrão de execução dos produtos no ponto de venda.

Em um ambiente virtual imersivo e coletivo, onde as pessoas realizam atividades guiadas por um avatar 3D customizado, a loja da companhia, criada no Metaverso, é a primeira dedicada a treinamento voltado para o varejo.

Mauro Alarcon, diretor de Tecnologia de Informação da M. Dias Branco (CIO), conta que chegou à empresa em julho de 2020, em plena pandemia, tendo como um dos desafios apoiar o amadurecimento da área de Trade Marketing na Academia de Vendas criada pela companhia.

“O primeiro pilar da evolução da empresa no trade foi baseado na cultura de vendas (sell out), com a capacitação da equipe. O projeto da Loja Perfeita é uma iniciativa que treina adequadamente vendedores e promotores de venda, de maneira didática, atrativa e ágil, com facilidade de acesso via smartphone, sem necessidade de óculos 3D e de maneira democrática e acessível a todos”, pontua o executivo.

Com 17 plantas industriais espalhadas pelas regiões Nordeste, Sudeste e Sul, uma no Uruguai e 30 escritórios comerciais, a companhia estava em busca de tecnologias que pudessem dar mais efetividade ao treinamento de vendedores e promotores, que estão em todas as regiões do país. “Começamos em 2021, em um momento em que ainda não conseguíamos estar presentes fisicamente em outras cidades para ministrar os treinamentos presenciais, devido à pandemia, e precisávamos de alinhamento entre as equipes. Mas o treinamento no Metaverso se mostrou tão eficiente, que decidimos investir na evolução do projeto”, conta Mauro.

Hoje, há quatro módulos de treinamento disponíveis, com mais de 12.500 horas de capacitação da equipe comercial. O módulo 1 apresenta a execução básica e indicadores; o módulo 2 é focado em canais e no entendimento do shopper; o módulo 3 apresenta o Metaverso da Loja Perfeita e o Módulo 4 é focado em benchmarking e business. “Conseguimos medir exatamente qual é o grau de conhecimento de cada participante e evoluir para conteúdos personalizados”, explica o executivo.

Pioneira no uso do Metaverso no treinamento de profissionais de vendas, a M. Dias Branco contou com o apoio da 4Dmais, empresa especializada em tecnologias imersivas, para criar o ambiente virtual. “Todo o ambiente é interconectado com a realidade da empresa, seja para a compra de produtos ou capacitação dos promotores de venda responsáveis pela disposição dos produtos da M. Dias Branco nas gôndolas”, explica Kedma Tolentino, CEO da 4Dmais. “Hoje percebemos no mercado um movimento de busca de iniciativas similares”, completa.

O ambiente imersivo da Loja Perfeita da M. Dias Branco é idealizado para que os treinamentos sejam guiados, levando todas as informações relevantes de forma ágil. Isso proporcionou também redução de custos para a companhia e otimização do tempo dos profissionais. É possível caminhar pela interior de uma loja, entendendo, com exemplos da rotina, os conceitos de gôndola, sortimento, preço e merchandising, oferecendo a vivência e a percepção das melhores escolhas na prática.

Felipe Rama, Head de Trade Marketing da M. Dias Branco, ressalta que houve ganhos também para os varejistas. “No varejo, a estratégia é baseada no comportamento do consumidor, o chamado shopper. Com a execução estratégica e aprimorada, a venda se torna mais qualificada também”, explica o executivo. Ele ressalta que, além da formação profissional, o treinamento oferecido pela M. Dias Branco permite a identificação das dificuldades de entendimento e dos desafios dos profissionais, seja por canal, estado e até mesmo região do Brasil.

O executivo destaca que o ambiente do Metaverso propociona o aprendizado de forma leve e com alto engajamento. Segundo ele, 93% dos participantes que realizaram o treinamento concluíram os cursos e mais de 50% refizeram o treinamento buscando o grau de conhecimento adequado e garantir qualificação para atuar com eficiência no ponto de venda.

Do ponto de vista macro, Rama ainda salienta que a execução da Loja Perfeita aprimorará, cada vez mais, o brand equity da M. Dias Branco - valor adicional que se atribui a algum produto ou serviço.

A M. Dias Branco planeja incluir no sistema a categoria de saudabilidade, por conta das últimas aquisições realizadas pela companhia (Latinex e Jasmine), e uma possível democratização e expansão do conceito da Loja Perfeita para capacitação de pequenos varejos e da equipe de vendas indiretas, liderada pelos distribuidores.