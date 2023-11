Sai Licença Ambiental prévia para usina de dessalinização

Ontem, terça-feira, 28, o projeto de construção da Usina de Dessalinização da Cagece, na Praia do Futuro, deu mais um importante passo. Foi concedida a Licença Prévia ambiental. O documento foi assinado pelo superintendente da Semace, Carlos Alberto Mendes, e pelo diretor de Engenharia da Cagece, José Carlos Asfor.

A usina – já batizada pela sigla Dessal – aumentará em 12% a oferta de água e beneficiará cerca de 720 mil pessoas da capital, terá início ainda nos primeiros meses de 2024.

O projeto é tocado por um consórcio de duas empresas que tem o Grupo Marquise na liderança.

As obras de implantação da Usina e Dessalinização, a primeira a ser construída no Brasil, começarão ao longo do próximo ano de 2024.