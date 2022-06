Rede Mercadinhos São Luiz inaugura novo Mercadão

Amanhã, terça-feira, 14, a rede Mercadinhos São Luiz abrirá para o público as portas de sua nova loja com a bandeira Mercadão. Localizada no bairro Dunas, a loja de descontos do São Luiz é a terceira com este formato, sendo duas em Fortaleza e uma na cidade do Crato.

A nova unidade Mercadão tem ofertas em todos os setores, nos quase 6 mil itens que comporão o mix de produtos.

É o segundo Mercadão em Fortaleza e é parte da estratégia da empresa de expandir este formato de loja, mais focada em descontos para os clientes.

De acordo com o sócio majoritário e CEO da empresa, Severino Ramalho Neto, o São Luiz está alinhado à tendência do varejo mundial de crescimento dos formatos de lojas de descontos.

“Hoje, este é o formato de loja que mais cresce no Brasil e nós estamos atentos ao movimento, já com duas unidades no Ceará e com previsão de mais lojas até o fim deste ano”, explica ele, acrescentado:

“Já fazíamos parte do dia a dia da população do bairro, e por isto decidimos presentear a região com uma nova loja e nova marca, o Mercadão, com o mesmo jeito de receber bem os nossos clientes, e oferecendo para este lado da cidade uma proposta que até então só tínhamos na região norte de Fortaleza, no Shopping RioMar Kennedy”.

Além do Mercadão, para os clientes da região que quiserem a opção da bandeira Mercadinhos, há ainda duas lojas no formato Mercadinhos São Luiz: uma no Shopping RioMar Fortaleza e uma na Av. Santos Dumont (ao lado do Hospital São Mateus).

Com 50 anos de história, o São Luiz conta com 23 lojas em Fortaleza, Eusébio, Crato e Juazeiro do Norte.