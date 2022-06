Evangelho de hoje, 2ª feira, 13/06 (Mt 5,38-42)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Ouvistes o que foi dito: 'Olho por olho e dente por dente!' Eu, porém, vos digo: Não enfrenteis quem é malvado! Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda! Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto! Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele! Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado."

Reflexão – O verdadeiro amor é baseado nas ações mais difíceis de viver

Neste Evangelho Jesus nos orienta a que não enfrentemos o malvado. Malvado é aquele (a) que age com o poder do mal, por isso, Jesus abre os nossos olhos para que não queiramos encarar a quem é malvado medindo forças com o inimigo para mostrar que temos poder. Muitas vezes, alegando que clamamos por justiça, fincamos pé naquilo que nos é de direito e entramos em litígio com as pessoas praticando a vingança. Jesus nos diz para que não façamos questão por coisas que só os maus desejam, pelo contrário, devemos ceder naquelas questões que só interessam àquelas pessoas que põem à prova a nossa fidelidade e perseverança em Deus. Por isso, Ele nos fala de quatro realidades que são comuns no nosso crescimento espiritual: dar a outra face, ceder ao outro o que nos pertence e caminhar com o próximo até onde ele nos propõe para não o perder. Dar a outra face e ceder a túnica significa utilizar de uma maneira diferente daquela que foi adotada pelo nosso antagonista. É mostrar o contrário, é dialogar, é promover a paz e não a discórdia, é não fazer questão de nada e nunca negar ajuda, mesmo a quem não nos ajuda. Caminhar com alguém é acolher e estar perto sem desistir mesmo que seja difícil a convivência mostrando perseverança e força de vontade. Jesus também nos aconselha: “Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado”. As nossas ações de amor devem ser inspiradas no que Jesus nos ensina nesse Evangelho. Fazer o bem a quem nos trata bem é muito fácil. O verdadeiro amor é baseado nas ações mais difíceis de viver: o perdão, a compreensão, o suportar, o aceitar. – Você tem dificuldade para entender este Evangelho? – O que é mais difícil para você fazer? – Você é uma pessoa pacificadora ou você “gosta de botar lenha na fogueira”? - Em que a Liturgia de hoje ajudou para a sua transformação e conversão?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO