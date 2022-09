Ranking QS Latin America: Unifor é a melhor do Norte e Nordeste

Instituição de ensino da Fundação Edson Queiroz, a Universidade de Fortaleza (Unifor) acaba de receber mais um reconhecimento internacional.

Conforme o ranking QS Latin America 2022, elaborado pela entidade britânica Quacquarelli Symonds (QS), a Unifor é a melhor instituição de ensino superior privada do Norte e Nordeste do Brasil, pelo quarto ano consecutivo.

O ranking deste ano, segundo a entidade, é o maior já publicado, com 428 instituições em 20 países, acima das 418 de 2021.

O ranking QS foi anunciado na última quinta-feira, 22, durante a conferência QS Higher Ed Summit: Americas 2022, realizada na Universidade Vila Velha, no Espírito Santo.

Em relação ao ano passado, a Universidade de Fortaleza subiu no ranking geral, ocupando agora a faixa “161-170”.

Além do topo entre as particulares do Norte e Nordeste, a Unifor está em 1ª lugar regionalmente em sete dos oito quesitos avaliados, são eles: reputação acadêmica; reputação no mercado profissional; proporção entre corpo discente e corpo docente; quantidade de professores com Doutorado; produtividade acadêmica dos professores; network com pesquisas internacionais; e impacto da instituição na internet.

Deve ser lembtrado que a Unifor subiu uma posição em comparação ao ranking do ano passado, e também aparece como a 7ª universidade do país entre as instituições privadas.



As publicações realizadas pela Unifor também estão entre as mais citadas do mundo, ocupando a 11ª posição no ranking geral de instituições públicas e privadas; a 2ª no ranking nacional de instituições públicas e privadas e a 2ª no ranking nacional de instituições privadas.



Segundo a professora Fátima Veras, reitora da Unifor, é um imenso incentivo estar novamente entre as melhores universidades do país.

“Essa grande conquista reforça nosso compromisso contínuo com o ensino e a pesquisa em nível internacional. Tal destaque demonstra que estamos seguindo o caminho certo enquanto instituição que se preocupa com o impacto da educação de qualidade e os frutos da pesquisa para o avanço da ciência e a melhoria da vida em sociedade. Isso nos motiva a seguir nos aperfeiçoando”, afirma a reitora Fátima Veras.

Nos últimos anos, a Unifor vem investindo em uma série de ações de incentivo à ciência e de internacionalização do ensino, incluindo a publicação de trabalhos acadêmicos em congressos e periódicos de outros países, o que a consolida como uma das melhores universidades do Brasil, conforme destaca o vice-reitor de Pesquisa, Milton Sousa.

“A melhoria nos quesitos de publicação, citação e redes internacionais de pesquisa são resultados diretos dos investimentos feitos pela Unifor na pesquisa científica. Os editais internos preconizam esses itens, que por consequência são desenvolvidos pelos nossos pesquisadores. Inclusive, acompanhamos de perto todos esses indicadores. Desta forma, é uma grande satisfação ver que os investimentos em pesquisa estão dando bons resultados e melhorando ainda mais a reputação da Unifor”, diz o vice-reitor Milton Sousa.