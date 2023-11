Produtos abaixo de US$ 50 poderão ser taxados com Imposto de Importação

Geraldo Alckmin, ministro da Indústria e Comércio e vice-presidente da República no exercício da presidência por causa da viagem do presidente Lula ao Oriente Médio, disse ontem que o governo estuda a cobrança do Imposto de Importação de produtos estrangeiros com preços abaixo de US$ 50.

O governo vem sendo pressionado pelas lideranças do comércio varejista brasileiro, que reclamam do que chamam de concorrência desleal das empresas asiáticas, principalmente as chinesas Shein, Shopee e Ali Express.

Alckmin não revelou qual será a alíquota do Imposto de Importação a ser cobrada dessas mercadorias nem quando essa cobrança começará a ser feita.

O ICMS, um tributo estadual, já incide sobre o preço dos produtos importados pela internet.