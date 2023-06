Primeiro CEO do Marquise assume grupo ajustado e em crescimento

Controlado pelos sócios em partes iguais José Carlos Pontes e Erivaldo Arraes, ambos engenheiros, o Grupo Marquise – um conglomerado empresarial que atua nacionalmente em vários setores da atividade econômica – está, desde o início desta semana, sob o comando do seu primeiro CEO Hamilton Amadeo, nome selecionado no mercado de executivos, com larga experiência nas áreas de concessões e PPPs de infraestrutura, incluindo saneamento e rodovias.

Amadeo foi apresentado ao time de executivos do Grupo Marquise reunido num dia de imersão para a definição de novas estratégias do grupo para este e os próximos anos.

Cada um dos gestores do grupo expôs ao CEO a performance de sua respectiva área de negócios, todas bem ajustadas e em fase de crescimento.

Renan Carvalho, que dirige a Marquise Infraestrutura, detalhou para Amadeo os vários projetos em execução pela empresa, incluindo o que ele chamou de “o maior programa latino-americano de dessalinização da água do mar para o consumo humano”, razão pela qual acrescentou que “a Marquise está fazendo história”.

Trata-se de um empreendimento que prevê a construção de usina dessalinizadora na geografia da Praia do Futuro, em Fortaleza, para a produção de 1 m³ de água doce por segundo, volume que será injetado na rede de distribuição da Cagece, empresa estatal com a qual a Marquise celebrou contrato.

O Grupo Marquise tem negócios nos setores da construção pesada (executou as obras de ampliação do Porto do Pecém, incluindo sua segunda ponte de acesso e executa as da Ferrovia Transnordestina, entre Brejo Santo e o Pecém); da coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos em algumas das principais cidades brasileiras, incluindo São Paulo e Fortaleza (no aterro sanitário de Caucaia, na RMF, a Marquise Ecofor instalou e opera uma usina geradora de energia elétrica movida a gás metano); da construção e incorporação imobiliária, com dezenas de empreendimentos já construídos e em construção; da telecomunicação (é dono da TV e Rádio Tambaú, em João Pessoa); do setor financeiro e do turismo (é seu o Hotel Gram Marquise, de categoria cinco estrelas, na Avenida Beira Mar, em Fortaleza, um dos casos de sucesso do grupo).

O CEO Hamilton Amadeo também ouviu informações sobre a prioridade que o Grupo Marquise dedica à tecnologia e à inovação, por meio do que o conglomerado tem otimizado seus processos internos, reduzindo tempo e custos e, praticamente, eliminando o uso de papel, o que revela o compromisso de suas empresas com os princípios da governança corporativa, social e ambiental (ESG, na sigla em inglês).

José Carlos Pontes e Erivaldo Arraes afastam-se do dia a dia do Grupo Marquise, mas integram o seu Conselho de Administração, de onde emanarão as diretrizes a serem seguidas pelo novo CEO e pela sua equipe de executivos.