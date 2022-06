Presidente da Fiec reúne-se com Ministro da Economia de Portugal

Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) e da Associação Nordeste Forte, Ricardo Cavalcante, reuniu-se hoje, quarta-feira, 29, em Lisboa, com o ministro da Economia e do Mar de Portugal, António Costa Silva.

Trataram, segundo informou o presidente da Fiec, do fortalecimento dos negócios e das relações comerciais entre o Brasil e Portugal.

Conversaram, também, sobre a implementação de projetos voltados para a segurança alimentar, matrizes energéticas sustentáveis, hidrogênio verde e Observatório da Indústria da FIEC.

A reunião teve, ainda, como objetivo estreitar as relações das instituições e empresas portuguesas com as indústrias cearenses, promovendo o desenvolvimento mútuo de novas oportunidades de investimento e da geração de emprego e renda.

Estiveram presentes à reunião o secretário de Estado do Mar de Portugal, José Maria Costa; a administradora do Grupo ETE/GPS – Portugal, Andreia Fernandes Ventura; e Miguel Marques, da Blue Info e Skipper & Wool, pelo lado português.

Pelo lado da Fiec, Sampaio Filho, diretor de Inovação; Beto Gradvohl, presidente da Câmara Setorial da Economia do Mar e representante do Sindicato das Indústrias de Frio e Pesca do Ceará (Sindfrio); além de Cadu Villaça, consultor Técnico e Científico do Sindfrio.