Produtores rurais unem-se contra roubo de gado e taxa da Cogerh

Ontem, na hora do almoço, num restaurante de carnes no bairro Seis Bocas, 60 produtores rurais de todos os tamanhos reuniram-se para debater alguns dos seus problemas, o primeiro dos quais é antigo, assustador, crescente e, aparentemente, sem solução à vista: a violência nas fazendas da agropecuária.

Prova: o aumento em progressão geométrica dos casos de roubo de gado bovino, caprino e ovino.

O último desses casos aconteceu no interior do município de Sobral, onde homens armados invadiram uma propriedade, dominaram seu capataz e o obrigaram a tanger cerca de 40 bois até um ponto geográfico onde liberaram o refém, que, de volta à casa, procurou a Polícia, que prendeu os suspeitos e recuperou a manada.

Em municípios da Região Metropolitana de Fortaleza – como Pacajus, Chorozinho, Horizonte e Maranguape – e nos do Sertão Central, como Ibaretama – o roubo de cabeças de gado virou rotina, de acordo com o que disseram à coluna fazendeiros que participaram ontem de mais um Eproce – sigla do Encontro de Produtores Rurais do Ceará, uma entidade informal, que se junta bimensalmente para conversar, sem qualquer registro em ata, sobre o que interessa a quem produz e trabalha no campo.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), Amílcar Holanda, presente ao almoço, acolheu as informações e comprometeu-se a leva-las, mais uma vez, ao conhecimento das autoridades da Segurança Pública do governo do Estado.

Outro tema da pauta do Eproce de ontem foi a ação de fiscais da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh), que estão a percorrer estabelecimentos rurais, principalmente no Médio e Baixo Jaguaribe, pressionando seus proprietários a pagar uma taxa pelo uso da água do subsolo.

Naquela região, essa água salobra é extraída do subterrâneo por meio de poços de média profundidade e de motobombas que a despejam em tanques de terra nos quais se faz a criação de camarão, uma atividade em franco desenvolvimento em Jaguaruana, Jaguaribara, Jaguaretama, São João do Jaguaribe e Morada Nova.

São antigos agricultores que se transformaram em carcinicultores atraídos pelo rápido ciclo de criação do camarão e, mais destacadamente, pelo excelente retorno que o negócio proporciona.

A Cogerh, baseada em Lei recente, está cobrando pelo uso da água, mesmo que ela seja extraída de um poço que o próprio dono da terra perfurou às suas expensas. Se, em vez de poço, a propriedade dispuser de um açude, a taxa de outorga será cobrada da mesma maneira.

Ao que parece, esta é, para os governos federal e estadual, uma temporada arrecadatória que promete ser longa.

Após a apresentação do problema, emergiu o encaminhamento da solução: segunda-feira, 3 de abril, o presidente da Faec, Amílcar Silveira, e o empresário Cristiano Maia, maior produtor de camarão do país e presidente da Camarão BR, entidade que congrega os maiores carcinicultores brasileiros, reunir-se-ão com o secretário de Recursos Hídricos, Marcos Robério Ribeiro Monteiro, ao qual está vinculada a Cogerh e a quem a questão será apresentada e por meio de quem uma solução será tentada.

Na reunião do Eproce surgiu uma terceira questão: a falta de barreiras físicas da Adagri que evitem – pelas rodovias que vão e vêm do vizinho Piauí – a entrada de suínos procedentes de lá, onde há focos da Peste Suína Clássica.

Todos os casos dessa peste registrados no Ceará o foram na Região Norte cearense e em animais procedentes do Piauí. O assunto será encaminhado pela Faec à Adagri.

Perto do fim do almoço, alguém citou Rui Barbosa para dizer que “quem não luta pelos seus direitos não é digno deles” e para cutucar o auditório com vara curta: “Temos de estar sempre unidos, pois a união faz a força”. Ganhou aplausos.

O empresário Jorge Parente, ex-presidente do CIC e da Fiec e sócio e membro do Conselho de Administração da Alvoar – empresa surgida no ano passado da fusão da cearense Betânia Lácteos com a mineira Embaré Lacticínios – foi convidado a usar a palavra.

Ele não se fez de rogado. Pegou o microfone e disse com todas as letras:

“A agropecuária do Ceará hoje tem um líder que se chama Amílcar Silveira, presidente da Faec. E é um líder sabe liderar, que assume posições corajosas e inéditas de defesa do setor, e por isto mesmo tem o respeito dos produtores rurais e, também, das autoridades do governo do estado e dos seus pares da CNA”.

Jorge Parente – que considerou muito importante a realização da grande assembleia-geral dos produtores rurais do Ceará no próximo dia 6 de maio, em Quixeramobim, convocada pela Faec – foi aplaudido.