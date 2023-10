Prêmio Mulher ArcelorMittal chega ao Ceará e será lançado na Fiec

Esse conteúdo é apoiado por:

Criado com o intuito de valorizar e estimular as ações de mulheres que fazem a diferença em suas comunidades e áreas de atuação, o Prêmio Mulher ArcelorMittal amplia sua abrangência e chega, neste ano, ao Estado do Ceará.

O lançamento oficial ocorrerá quinta-feira, 26, em solenidade na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

O prêmio ocorrerá, simultaneamente, em três estados: além do Ceará, Espírito Santo e Santa Catarina, onde a ArcelorMittal tem, respectivamente, as unidades Pecém, Tubarão e Vega.

O Prêmio Mulher ArcelorMittal está em sua terceira edição. Ele foi criado em 2019 com os objetivos de identificar e reconhecer mulheres, em diversas áreas de atuação, que estejam à frente de negócios ou projetos sociais transformadores e façam a diferença em suas comunidades.

Também visa capacitar essas mulheres inspiradoras, reafirmando o compromisso da empresa com um mundo mais igualitário, justo e democrático, como diz a empresa no comunicado que transmitiu a esta coluna.

Neste ano, com a participação do Ceará, a previsão é aumentar o número de inscritas no Prêmio Mulher ArcelorMittal, que na segunda edição teve mais de 290 participantes.

Em alinhamento com os princípios e valores da Política de Diversidade & Inclusão da ArcelorMittal, podem participar: mulheres, cisgêneros e transgêneros, acima de 18 anos, residentes nos estados participantes e à frente de projetos privados, públicos ou do terceiro setor, explica o comunicado.

"A Diversidade e Inclusão é uma temática que está na pauta da ArcelorMittal. Sabemos do nosso papel e responsabilidade na construção de um ambiente mais acolhedor, justo e plural para as mulheres, dentro e fora da nossa empresa. O Prêmio Mulher ArcelorMittal é uma das iniciativas que exemplificam na prática este nosso objetivo. Por meio dele, identificamos e reconhecemos mulheres, em diversas áreas de atuação, que estão à frente de negócios ou projetos sociais transformadores nos seus estados. Fizemos isso em duas edições, que começou no Espírito Santo e depois abraçou Santa Catarina e, neste ano, temos a alegria de trazer esse reconhecimento ao Ceará", destaca Erick Torres, CEO da ArcelorMittal Pecém.

As inscrições serão abertas na solenidade de lançamento, no dia 26 de outubro, e poderão ser feitas até 21 de janeiro de 2024, no site do prêmio https://brasil.arcelormittal.com/premiomulher. A divulgação das finalistas será em 26 de fevereiro e o evento de premiação, com apresentação das vencedoras em maio, em data e local a serem definidos.